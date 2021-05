David Kronenberg ha lanzado un actor loco por su película de ciencia ficción

Los ingresos más esperados de David Kronenberg Infracciones futuras Realizado con actores de cuatro estrellas.

Después de no darse cuenta, David Kronenberg Está de vuelta en el cine. El director tiene que volver con una nueva película extraña. Infracciones futuras, Comparte su título con la segunda película de 1969 de Kronenberg. A pesar de ser su actor principal, Vico Mortensen Estaba Publicado un extracto de la película. Proporcionando un retorno a las fuentes del director mi, Infracciones futuras Fue un misterio.

Finalmente, la próxima película de David Kronenberg, que comenzará a rodarse este verano, se ha revelado con más detalle. Actores de cuatro estrellas. Si esto no es lo que imaginamos, no nos decepcionaríamos en absoluto. De echo, Crímenes of El futuro Puede deshacer el éxito del director para desempeñarse mejor.

Vico Mortensen está aún más satisfecho con el sufrimiento de Kronenberg

El título de estos nuevos planos es similar al del todavía relativamente desconocido Kronenberg. Se sugirió que el currículum De Infracciones futuras. Pero para nada, David Kronenberg en realidad está haciendo una nueva historia en la que también es el guionista. Esta es la primera ciencia ficción del director. Equilibrio En 1999.

La nueva historia que trae Vico Mortensen a la pantalla Esta será su cuarta colaboración con el director. Pero también lo averiguaremos Léa Seydoux Y Kristen Stewart Quién jugará por primera vez frente a la cámara de David Kronenberg. Podemos ver eso de su lado Scott Speedman, Puñetazo Welket, Don McKeller Y Lihi KornovskyI. Producirá la película Robert Landos Quién trabajó anteriormente con Gronenberg Equilibrio, Promesas de la sombra Y Desactivación.

Kristen Stewart está lista para dibujar

Así, según Mortensen, “Return to the Evidence” no representó un viaje al comienzo del proyecto cinematográfico de Kronenberg, sino que se reunió con el horror físico. El director se rindió durante años. De hecho, según Plazo La película es una evolución Transformar al hombre y cambiar su constitución biológica es expulsar al hombre de su estado natural.

La historia se desarrolla en un mundo vertiginoso de “síndrome de movimiento rápido”. Saul Tensor (probablemente Mortensen) es un artista de performance popular que adoptó el síndrome popular, Aparecen elementos nuevos e inesperados en su cuerpo. Tensor ha convertido la eliminación de estos elementos en un escenario que sus fieles seguidores agradecerán en tiempo real. Pero considerando el gobierno y una extraña subcultura, Tensor se ve obligado a considerar cuál es su impactante actuación por encima de todo …

Cuándo Infracciones futuras David Gronenberg ha anunciado que todavía estará en Grecia ya que le dispararán en el verano.Asuntos pendientes con el futuro”. Si el misterio que rodea al título de la película sigue siendo el mismo, la visita del director es deliciosa. Mientras esperaba encontrar esta nueva escena, Puede encontrar nuestro archivo sobre el negocio de David Gronenberg.