Danilo estará lo más cerca posible del reencuentro el martes por la mañana

A medida que nos acerquemos a las Islas Mascareñas, la depresión tropical se romperá y perderá intensidad y se moverá hacia el norte hacia la Isla de la Reunión mañana por la mañana. Si no presentan un peligro mayor, su influencia sobre el clima comenzará y se intensificará durante el día.

Danilo, Tropical Depression se acercó a Mascarenhas. Estará en el norte de Mauricio, este lunes 11 de enero de 2021 y en el norte de Reunión el martes. Viaja a una velocidad de 7 km por hora en dirección oeste-suroeste. Era 19 ° 2 Sur y 58 ° 7 Este a las 4:15 a.m., es decir, a 365 km de nuestra costa. Sistema de muy baja intensidad, escrito Reunión meto-francesa : “Seguirá su camino”.

Los humildes cruzarán el norte y tocarán nuestras costas durante la noche de lunes a martes. El deterioro del clima el martes será muy significativo. Se esperan fuertes lluvias, con velocidades de 70 a 80 km / h en la costa y de 90 a 100 km / h en la cumbre.

Mañana, durante el día, el resto de la depresión se dirigirá hacia el oeste. Acércate a Madagascar antes de que la masa de nubes se disipe.





El deterioro será más significativo el martes

El cielo estará gris este lunes por la mañana y lloverá por el este. Sin embargo, al igual que esta playa ventosa del 11 de enero y lluvias limitadas sobre el campo volcánico, la ceniza se está extendiendo gradualmente. Por la tarde, es probable que haya tormentas eléctricas en Saint-Denis y Saint-Gilles.

Hinchazón de 2,50 a 3 metros requiere extrema precaución y no se recomienda salir al mar durante las próximas 24 horas. Evite las caminatas, no cruce balsas sumergidas y no nade en piscinas con calor extremo. Las fuertes lluvias en los picos pueden causar inundaciones repentinas. Por tanto, se recomienda encarecidamente con precaución.

Siga los informes meteorológicos en la radio y la televisión en Reunion Law 1Hora.