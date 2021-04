Danilo de Comfort / C1 / Quartz / PSG-Bayern Munich / SOFOOT.com

Para los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain no puede confiar en el capitán lesionado Marginhos. No hay problema, Mauricio Pochettino siempre pudo contar con Danilo Pereira, quien demostró en el primer período que muchas veces podía ayudar como defensa central. Sobre todo desde que regresó como jugador en el FC Porto.

Mauricio Pochettino es un hombre visionario. Después de su primer partido en el Parc des Princes, una victoria sobre Brest en Liqueur 1 (3-0), el técnico argentino fue cuestionado sobre las elecciones de su predecesor Thomas Toussaint, especialmente Marquinhos en el centro del campo y Danilo en la defensa. El exjefe del Tottenham había dejado claro que esto podría cambiar en el futuro si hubiera expresado su preferencia por detrás de los brasileños y portugueses: “No quiero ser adicto a mis palabras. Ahora es así, pero nunca se sabe. ” Le tomó bien. Porque desde el inicio de Pochettino, si Marquinhos nunca ha renunciado a su puesto de defensa central, a veces se utiliza a Danilo Pereira por detrás. Es también en esta situación en la que el ganador de la Eurocopa 2016 debería emerger en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich por la lesión del capitán del PSG.

Prueba contra OL

Danilo Pereira, que estaba un poco ebrio porque tenía que formarse en la defensa central a las órdenes de Thomas Toussaint, se mostró encantado al saber que Mauricio Pochettino se contaba en el mediocampo, según explicó el pasado mes de enero. Once juegos : “Tuve la oportunidad de hablar con el entrenador. Me dio buenas instrucciones. Mi puesto sería el de centrocampista. Esta es la posición en la que he creado toda mi vida, y es el nivel que quiero y con el que me siento más cómodo. ” Fue en este punto que Danilo recordó por qué París había venido a buscarlo al Oporto, como el partido ante el Olympique Leonois de las últimas semanas, donde incluso se pagó por sí mismo. Y el lujo de registrar a un soldado. La historia cortó todas las líneas que pasan, para embellecer un poco más un encuentro que se tragó a los centrocampistas leoneses.

Dando tal puntuación ante OL, Danilo pasó su examen de entrenador, quería que Leandro Parades estuviera listo para el partido de ida de los cuartos de final de C1, Argentina suspendida. Así que Pochettino se unió al portugués ante el Bayern de Múnich. Este último lo convirtió bien, mostrándose sólidamente en recuperación en la primera media hora. Sí, cubre menos terreno que el maratonista Idrissa Cui, pero su ciencia de colocación y su capacidad para anticipar pases opuestos le permitieron a Paris respirar un poco. Las dos cualidades que usó el jugador en la última hora después de que Markinhos se fuera por lesión y modificara la defensa. Sin avergonzarse de su falta de velocidad, porque Paris esperaba demasiado bajo, Danilo se contentó con evitar el peligro cuando apareció en el área. Si todo va bien, basta con convencer a Pochettino de que quiere a Pochettino a la izquierda, que quiere a Kehr o Diallo, pero de profesión a los centrales.

Jugadores Danilo

Es un hecho, nada como el inicio de esta temporada 2021 de Danilo, que parecía vagar como un alma perdida por el prado perdiendo todos sus pases. Por otro lado, este Danilo FC de 2021 se parece a Oporto y Portugal. Después de cinco temporadas con DragonesCualquiera que ya haya aprendido el idioma francés necesita algo de tiempo para adaptarse. Su hábito de devolver su nombre en cada conferencia de prensa y encontrarse en el centro de las tensiones entre Thomas Toussaint y su administración no alivió su hábito de vagar de una estación a otra.

Pero ahora está detrás de él, independientemente de que Danilo juegue como defensor. “Mi objetivo es ayudar al equipo” – Porque sabe que es temporal y que es un personaje de camión de cuerda. Está bien, su personaje favorito es ayudar a un jugador de equipo que pierde el balón. Siempre dice una palabra sin exaltar otra. La mayor ventaja de este PSG es que en un equipo con muchas estrellas y egos, hay jugadores como Danilo o Idrissa Cue que quieren luchar en el campo luchando por recuperar los balones. Especialmente cuando llamas al equipo contrario Bayern Munich, están a punto de venir y asediar tu área de penal nuevamente.

Pareja Steven Oliveira