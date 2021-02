Daniel Radcliffe admite que no le fue bien en el cine

La verdad finalmente se admite: Daniel Radcliffe no juega bien en las películas Harry PotterÉl mismo lo confirma.

Usted nos dice que el tiroteo en ambulancia es cobardía: no se espera que las estrellas infantiles sean dignas de un Oscar por su actuación (incluso si ya ha sucedido, cf. Quenshana Wallis), Y atacar a los jóvenes que todavía están en formación suele ser muy perjudicial. Sin embargo, a veces solo tienes que decirlo sin importar cuántos fanáticos haya para ciertas estatuas. : Hay negocios de jefes jóvenes construidos en torno a los primeros espectáculos planos, a veces incluso el límite obvio. Pensamos francamente Robert Pattinson, Más Daniel Radcliffe También lo reconoció en su última entrevista. Imperio : Aunque cariñoso, su introducción Harry Potter Un poco difícil de ver.

Al mirar sus primeros videos de YouTube

“Es difícil para mí separar mi relación con Harry y mi relación con las películas. Estoy inmensamente agradecido por esta experiencia. Me ha demostrado lo que realmente quiero hacer a lo largo de mi vida. Es muy afortunado lo que hiciste al principio de la vida. Estoy tan avergonzado por algunos de mis programas, pero ‘¿Qué piensas de tus años de adolescencia?’

Las estrellas infantiles merecen que se les recuerde que son particularmente vulnerables y, a veces, pueden quedar profundamente conmocionadas por una exposición permanente (ya que los desarrollos recientes en torno a Britney Spears están en exhibición en este momento) y las “despiadadas campanas de los reyes de las redes sociales”. Si Daniel Radcliffe en el cine no es tan bueno Harry Potter, Hay que recordarlo En general, su actuación no fue terrible y tenía 11 años. H.arry potter y la piedra del hechicero. No estoy seguro si hubiéramos jugado inteligentemente.