Dancing with Wolves: ¿Sabías que hay una secuela? – Noticias de cine

La primera producción de Kevin Costner, “Dance with the Wolves”, salió al aire en France 3 y fue de la mano contra todas las contradicciones que firmó. ¿Sabías que la película tiene una secuela escrita e imaginada por un período de tiempo?

Distribución de ruta

Kevin Costner pegó fuerte con Dancing with the Wolves, su primera película como director, que se emitirá el 7 de enero en France 3. Era un proyecto que llevaba consigo a distancia, e incluso ir allí se enfrentó más allá del presupuesto inicial. Un proyecto que provocó comentarios ridículos en las arenas de majors de Hollywood. Circulaban rumores sobre Dancing with the Wolves, lo que significa que “la película sería otro western decepcionante” u “otro western que le costaría los ojos de la cabeza”; Door to Heaven de Michael Simino es el dolor de una amarga derrota, una referencia a un recuerdo nunca digerido que explotó y destruyó su presupuesto inicial Artistas Unidos. Estos rumores se convirtieron en una expresión de la referencia de Gastner a la película como “La puerta de Kevin” … Más allá de estos malos comentarios, los occidentales en ese momento la consideraban una especie de muerto y enterrado hace mucho tiempo.

Pero el actor-cineasta se mantuvo firme y fue coronado por la lluvia de los Oscar, incluida Mejor Película. Es histórico: el western anterior The Rush to the West con Richard Dix, que ganó el Oscar a la mejor película, se publicó en 1931.

La película está basada en un guión escrito por Michael Blake. Este último escribió el primer guión a principios de los 80. Cuando Kevin Costner se enteró, sugirió convertir este escrito en una novela en lugar de Blake, aumentando las posibilidades de hacer una película. Escritor: el novelista siguió su consejo y finalmente encontró un editor en 1988. Kostner compró inmediatamente los derechos del libro para el cine, para dirigir Bailando con lobos.

Algunos fuera de los círculos internos saben que Blake escribió en forma de novela siguiendo las (falsas) aventuras del teniente John Dunper. Camino sagradoY lanzado en 2001. Los hechos tienen lugar once años después. Bailando con lobos, John Dunber todavía está casado con Rise with the Fist (interpretada por Mary McDonnell en la película) y tiene tres hijos. Su pareja y uno de sus hijos son secuestrados por los White Rangers, lo que obliga a Dance a embarcarse en una misión de viaje / rescate con los lobos.

En 2007, Blake adaptó la novela y escribió un guión. Gastner, que siempre se ha negado a seguir adelante, rechazó la oferta. Sin embargo, Blake Blanche en la tercera novela de John Dunbar / Dance with the Wolves El gran misterio, Pero murió en 2015, sin poder completar el proyecto.

Si nunca lo has visto, ten en cuenta también que tiene una versión más larga Bailando con lobos, Un año después de la versión cinematográfica, se estrenó en algunas salas. Este nuevo corte de 236 minutos restaura el metraje de casi una hora que se eliminó para su lanzamiento original. Sitio especial Censura cinematográfica Esta versión más larga no da cuenta de menos de 64 cambios, lo que cambia profundamente el largometraje, que incluye escenas opiáceas, escenas extendidas, escenas a veces abreviadas, escenas nuevas (¡no menos de 38!) … Esta versión fue editada significativamente a DVD en 2003 y Blu-ray. También disponible en el tren.