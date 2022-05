Daisy quiere pruebas de la infidelidad de su esposa, mintiéndole a Salomé Axel sobre sus sentimientos (Resumen y Spoilers episodio n° 407 ITC)

Vista previa de ITC (video) Miércoles Episodio 257, miércoles, mayo de 2522, resumen detallado y spoilers «Todo comienza aquí». En su serie diaria, Constance se sumerge en sus mentiras. Theo lleva a Celia a una velada sorpresa. Para protegerse, Salomé miente sobre sus sentimientos.

Publicidad

Agarrar TF1

Resumen Aquí todo comienza el martes 24 de mayo de 2022 También disponible en línea. Buena lectura.

Publicidad

miércoles, 25 de mayo de 2022 Aquí comienza el resumen del Episodio 407

Theo lleva a Celia a una velada sorpresa

Inspirado por la sorpresa romántica que Celia preparó para Theo, Ambre le sugirió a su amigo que comercializara su idea y la convirtiera en un concepto. Ella incluso lo ofrece como su compañero. Las ideas fluyen. Este concepto se llamaría «Tres estrellas bajo las estrellas Celia Kaizak y Ambre Martin».

Luego, Theo le pide a Celia que admita que su idea para un concepto no contiene agua, especialmente porque este concepto no es nuevo y miles de sitios ya se están presentando para pasar veladas extraordinarias. Pero la joven cree firmemente en el potencial de este concepto. “Si va bien”, insiste Theo. Le pide a Celia que admita que no tuvieron una gran velada. Theo le confesó que le gustaba mucho porque esta velada inusual venía de ella y que no pagaría por tal cosa. Celia se abraza a sí misma. Pero al final del día, Theo reserva una velada sorpresa para Celia en un barco: crea una cena desde un pequeño trozo de tierra hasta el mar con el amor de la mujer «tonta» más increíble del mundo. Celia está feliz.

Publicidad

Salomé le miente a Axel

El día anterior, Louise había emparejado a Axel y Jasmine durante su clase de cocina y jugó con los sentimientos de Salomé. Luego habló con ella frente al sobrino de Daisy sobre sus ex amantes, incluida su ex esposa Maxim Delcourt. Axel puede estar en una relación con Jasmine, quien siempre piensa en Salomé. Esta mañana, interroga a Maxim con Greg y Lionel. Greg lo retrata como el chico perfecto. Axel no conduce de par en par. Durante la conversación, se enteró de que Salomé se había divorciado de Louise.

Más curiosamente, Axel le pregunta a Salomé por qué lo llamó al baile. ¿Realmente quiere o solo quiere olvidar la máxima? Salomé le mintió abiertamente y le explicó que solo lo veía como una distracción. Axel no ocultó su decepción.

Anas escuchó su conversación y se enteró de que su amiga había mentido. Ella cuestiona a Salomé, quien admite que Axel la quiere mucho. Además, ella también se proyectó un poco en un momento con él. Pero decidió seguir adelante porque era bueno para todos. Anas le indica a Salomé que sea honesta con Axel y le diga cómo se siente. Salomé abandona esta idea y la rechaza. Cuando se graduó en unas pocas semanas más y tuvo que dejar el Instituto, ahora no quería estar asociada con nadie.

Constance se está ahogando en sus mentiras

Cuando Charlene llega a la cocina para desayunar, Constance le envía un mensaje a Sugar, confirmando que todavía se están mirando mientras acuerdan el pantano salado. La joven le dice a su madre que en este momento la situación en su casa es deprimente para ella. Constance le propone a su hija que lo hablen, pero Charlene le aconseja que haga otra cosa, como salir, en lugar de despejarse. Además, la clase que salta al mediodía le dará un descanso de tres horas. Charlene le da a su madre una juerga de compras. Constance le miente audazmente y le dice a su hija que tiene una entrevista de última hora con el director del Instituto de Osteopatía de Montpellier. Charlene le aconseja a Constance que posponga la recepción de un mensaje de Zachary: le ha preparado una agradable sorpresa. Constance explica que no puede posponer la entrevista con su hija. Antes de irse, le promete a Charlene que irá de compras este fin de semana.

Poco después, Charlene le dijo a Louise, que había ido a verla, que su madre le había mentido abiertamente para encubrir su encuentro con Laundrose. No solo eso, sino que había estado pensando toda la noche en los comentarios de Louise la noche anterior y no se molestó en decirle a su padre que su madre la estaba engañando con Landross. Ella quiere salvarlo de esta humillación. Louis Charlene le aconseja a su padre que la encuentre.

Durante la clase magistral, Charlene convence a su padre de que sufre de diarrea severa. El jefe Daisier va al hospital con su hija, pero Constance no. La jefa Daisy intenta ponerse en contacto con Constance. Pero ella es inaccesible. Charlene finge recordar la reunión de su madre con el director del Instituto de Osteopatía de Montpellier y le indica a su padre que llame a la escuela. Pero el director no ha concertado ninguna cita desde que estuvo de baja una semana. Mientras Emmanuel se pregunta por la ausencia de su esposa, esta última monta a caballo por las marismas con Zachary.

Esta caminata le permitió a Constance limpiar su cabeza y le agradeció a Zachary. Aunque está agradecida por todo lo que él hace por ella, le reitera que entre ellos no pasará nada. Cuando Zachary le pregunta si su esposo la hace feliz, Constance acepta que es complicado. Hace tiempo que tiene la idea de vivir a su sombra, contando menos que su profesión. Llevas 25 años con él y tiras todo así y peleas. Constance y Chakari, sin embargo, no querían distanciarse. Constance disfruta pasar tiempo con él. Entonces, Zachary le ofrece seguir viéndose, pero como amigos. Zachary promete no intentar mover nada con ella y admite que no puede evitarlo, pero espero que lo haga.

Cuando Constance regresa a casa, confirma que su hija está bien. Charlene lo convence de que no se encuentra bien. Emmanuel le pregunta a su esposa por qué no contestó el teléfono. Constance se está ahogando en sus mentiras. Ella le explica a su esposo que mantuvo su teléfono en silencio durante la entrevista con el director y que él también se ve muy bien.

Emmanuel confronta a su hija. Tiene la impresión de haber jugado el papel del paciente imaginario de Charlene al notar la ausencia de Constance, sobre todo porque sugirió llamar al Instituto de Osteopatía. Al pie del muro, Charlene le confesó a su padre que se había encontrado con su madre, la jefa Landross, a la 1 de la tarde en el pantano salado. Para la adolescente, no hay duda de que su madre engaña a su padre. Emmanuel, quiere estar seguro. Quiere pruebas de la infidelidad de su esposa, pruebas disponibles para él con la ayuda de Charlene.

Encuentre resúmenes con anticipación y todo aquí comenzará el 10 de junio de 2022 Siguiendo este enlace

Encontrar » Este es el comienzo de todo. De lunes a viernes a las 18:35 en TF1, pero también en streaming y repetición de MYTF1.