Cuidar a la familia de la esposa de Bruce Willis afecta su salud mental

Emma Hemingway confesó tener problemas de salud mental 6 semanas después de que su esposo, el actor Bruce Willis, junto con la ex esposa e hijas del actor, anunciaran que tenían afasia.

En una nueva entrevista con The Pump, la modelo de 43 años revela sus luchas recientes y explica que no se siente bien. «Pongo las necesidades de mi familia por encima de mis propias necesidades y no creo que eso me haya convertido en un héroe de ningún tipo. Este nivel de preocupación por todos en mi familia ha afectado mi salud mental y mi salud en general. No ayudaré». cualquiera de mi familia.Ella dijo en detalle.

El empresario, que se convirtió en modelo con dos hijas, Mabel, de 10 años, y Evelyn, de 8, con Die Hard Starr, de 67, dijo que ahora se toma más tiempo para responder a sus propias necesidades.

«Alguien me dijo hace mucho tiempo que cuando te preocupas demasiado por alguien, no te vas a preocupar por ti mismo. Me detuvo en seco y realmente resonó en mí».Ella justificó.

Hace 6 semanas, la comitiva del actor anunció que ponía fin a su carrera Afasia.

La afasia es un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral. A menudo son el resultado de un evento repentino, como un accidente cerebrovascular (ACV) o un traumatismo craneal.

Pero «Hay otras posibilidades, como una enfermedad degenerativa»El alzhéimer, por ejemplo, provocó entonces un daño progresivo, explicó a la AFP Brenda Robb, de la Universidad Johns Hopkins.

La familia de Bruce Willis no explicó la causa de su afasia.