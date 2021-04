¡Cuidado, esta estafa está intentando vaciar su cuenta bancaria!

Cuidado, los estafadores utilizan la desgracia de la cadena de supermercados alemana para robar los datos bancarios de sus víctimas.

Si eres fanático de los productos locales Pequeño, Y ve la posibilidad de ganar un pase de cupón, tenga cuidado con esta estafa que está ocurriendo ahora mismo. La cadena de supermercados alemana es realmente víctima de su éxito porque los estafadores utilizan su reputación para atraer víctimas a sus redes.

Las tarjetas de regalo falsas van en aumento

Hay muchas estafas en Little, pero las estafas con tarjetas de regalo falsas son muy populares hoy en día. En correos electrónicos de amplia circulación, y es posible que los haya recibido usted mismo, y que parecen provenir de Little, se le ofrece una tarjeta de premio de 50 euros para ganar. Sin embargo, para obtener este cupón, debe completar una pequeña encuesta en línea. Aquí está la obra. Cuando se completa la encuesta, Los estafadores tendrán en sus manos sus datos bancarios Y otros datos sensibles. Y, por supuesto, nunca verás el color de los 50 euros prometidos.

Si ocasionalmente cae en la trampa, verá un aumento en la cantidad de transferencias salientes sospechosas desde su cuenta. Cuando se oponen a su tarjeta, la única forma es ponerse en contacto con su banco y explicarles la situación. Si no te importa, ahora lo sabes: este llamado vale es una estafa. Little lo ha confirmado en su web “Inicialmente no en ninguna ocasión” En estos correos electrónicos fraudulentos y actualmente no existe ninguna campaña dirigida a emitir este tipo de tarjetas regalo.

Ten cuidado

Siempre verifique la dirección del remitente antes de responder a una encuesta o intentar ganar algo por correo electrónico. A menudo, los intentos de phishing son fáciles de detectar porque la dirección de correo electrónico generalmente contiene símbolos o caracteres que no tienen lugar en la dirección oficial. En general, evite ofertas que sean un medio para extraer sus datos personales. Finalmente, tenga en cuenta que la misma estafa prevalece en el teléfono, pero la víctima debe devolver la llamada a un número de teléfono con tarifa premium para ganar su cupón.