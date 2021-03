Cuatro personas han sido condenadas a cadena perpetua por el asesinato del periodista Hrant Ding

Los manifestantes conmemoran la muerte del periodista armenio Hrant Ding, quien fue asesinado en Estambul el 26 de marzo de 2021 de 2007. El ozono va / AFP

Un tribunal de Estambul condenó el viernes 26 de marzo a cuatro personas a cadena perpetua por el asesinato del periodista turco Hrant Ding, de ascendencia armenia. Hombre de 52 años Asesinado en 2007 Frente al campusCercano, La revista semanal bilingüe turco-armenio que dirigía.

Dos ex jefes de policía, Ali Fouad Yilmazar y Ramadan Akiyerek, y dos ex policías, Youssef Karakaya y Muharram Demirkel, han sido condenados a cadena perpetua por el asesinato de un periodista. Varios agentes, incluidos ex jefes de policía de Estambul y Tropson (noreste) acusados ​​por la familia de la víctima, han sido puestos en libertad en virtud de la “ley de límites”. Sin embargo, el Sr. Los familiares han presentado al tribunal que estos líderes han sido notificados del complot para asesinar a Ding, pero no se han tomado medidas para evitarlo.

El asesino ya había sido condenado en 2011

El asesinato de Hrand Ding sacudió a Turquía. En Estambul, más de 100.000 personas marcharon el día de su funeral. Señor. Ding trabajó por la reconciliación entre turcos y armenios, pero los nacionalistas turcos lo criticaron por hablar abiertamente sobre el genocidio armenio de 1915, que Ankara aún se niega a reconocer.

Su asesino, Ogan Samast, menor de edad durante los hechos, se declaró culpable y fue condenado en julio de 2011 a 23 años de prisión. Pero para algunos defensores de derechos humanos, el segundo caso, que terminó el viernes, no esclareció completamente el crimen.

“Algunos oficiales aún no han sido procesados. Esta parte de la justicia, que se otorgará catorce años después, deja un sabor amargo”., Respondió el representante de organizaciones benéficas voluntarias sin fronteras en Turquía, Erol Ondoroglu. “Aún no sabemos por qué medios se determinó y cometió el crimen”., Condenó su papel en el episodio colectivo “Les Amis de Hrant Ding” de Buland Aidin.

Los funcionarios turcos dicen que el asesinato fue orquestado por Fethullah Kolen, un portavoz del presidente Recep Tayyip Erdogan, un antiguo aliado del presidente Recep Tayyip Erdogan. Recordando la masacre de enero pasado, la viuda del periodista condenó el intento de encubrir la responsabilidad del Estado por el crimen. “Yo no hice esto, pero eso fue todo [l’organisation de Gülen] Quién lo hizo ”es como decir“ no soy culpable, mano mía ”.Luego, anunciado por Rockel Ding.

