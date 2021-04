Cuando va de compras, encuentra un enjambre de abejas en su automóvil cuando regresa – Edición vespertina de Francia occidental

Este estadounidense estaba muy caliente cuando encontró un enjambre de abejas en el asiento trasero de su auto en el estacionamiento del supermercado. Un accidente que no olvidará pronto …

(Mapa: Oyster-France)

Este estadounidense temió por su vida cuando se encontró con un enjambre de abejas en el asiento trasero de su auto cuando regresó del supermercado la semana pasada. La escena tuvo lugar durante el día en Las Cruz, Nuevo México.

El hombre no identificado dejó su auto en el estacionamiento de la tienda. “Aproximadamente diez minutos” Solo con una ventana abierta, le dijo más tarde a Jesse Johnson, un bombero voluntario que acudió en su ayuda.

Cuando el conductor regresa a su vehículo después de hacer las compras, un ruido extraño se trama en su interior. Encontró miles de abejas refugiadas en su coche, en el asiento trasero. “Llamó al 911 [le numéro d’urgence aux États-Unis] Porque no sabe qué hacer “. El narrador Jesse Johnson continúa En el New York Times .

Un enjambre de abejas invadió un automóvil estacionado el domingo en Los Cruz. Afortunadamente, un bombero del departamento de bomberos de Los Cruz pudo ayudar usando su experiencia en apicultura.https://t.co/hmx6pz4adc – Noticias de KTSM 9 (KTSMtv) 29 de marzo de 2021

15.000 abejas

Pero, ¿por qué este enjambre de abejas se refugió en un automóvil? “Es común que las colonias de abejas se dividan en la primavera, siguiendo a una reina a otro lugar. Este enjambre pudo haber aparecido en una marcha, una zanja o un vecindario cercano. En cuanto a las abejas, la ventana abierta del coche era como llamar a un lugar tranquilo antes de que pudiera ir más lejos. Supongamos que el bombero. Afortunadamente, cuando las abejas vuelan en masa, siguen siendo inferiores porque aún no tienen un nido que proteger. Esto es más peligroso que peligroso “

Azalea de la ventana trasera utilizada por enjambre… (Foto: Motor 2 del Cuerpo de Bomberos de Los Cruces)

El bombero voluntario utilizó la abeja vacía para atrapar 15.000 abejas. (Foto: Motor 2 del Departamento de Bomberos de Las Cruces)

Según Jesse Johnson, no hay duda en matar a estas abejas. Se acercó al vehículo con una abeja vacía con equipo de seguridad. “Refleja el aroma de la Reina. “

Tomó una buena media hora expulsar a las abejas. Calculó que había unos 15.000 insectos. “Me tomé mi tiempo para atraparlos a todos, para que no me dejaran en ningún vehículo. El conductor estaba muy molesto”. Sobre todo porque no era su coche, se lo había pedido prestado a un amigo …

Dos personas que salían del supermercado, incluido un hombre, fueron apuñaladas por las abejas equivocadas, pero la intervención terminó bien. “Para el labio, pero no en serio”.