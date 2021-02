¿Cuáles son los restos de Hirak dos años después del nacimiento de este movimiento de resistencia?

Los estudiantes ondean banderas bereberes y argelinas durante una de las reuniones semanales de Hirak en Argel el 21 de febrero de 2020. RYAD KRAMDI / AFP

En los primeros días de 2020, el “Llegado” El recién elegido presidente argelino Abdelmatzi Debn parece haber prometido: 76 activistas de Hirak han sido liberados, incluidas varias figuras de este movimiento anti-pueblo nacido en febrero de 2019. Un gesto simbólico para pacificar la lucha y pasar página sobre los años del contrabando.

Sin embargo, a lo largo de los meses, “Llegado” El puño de hierro se ha convertido: activistas, opositores políticos, periodistas y usuarios cibernéticos son el blanco de las autoridades, que están aumentando las detenciones, las acciones legales y los cargos para evitar la reanudación de Hirak, que ha estado plagado de una crisis de salud. Desde hace varias semanas se adjuntan pruebas.

Según el Comité Nacional para la Liberación de Prisioneros, la Asociación Argelina apoya a los presos de conciencia Actualmente hay decenas de personas encarceladas Por su participación en el movimiento de protesta. Según este marco, en la mayoría de los casos, los casos siguen publicaciones críticas con el administrador en las redes sociales.

Dos años después de la primera marcha de Hirak, cada vez más organizaciones de derechos civiles advierten contra el abuso de la libertad en el país. “Argelia merece una regla mejor”, Suplicando así a la novelista Yasmina Katra En la entrevista diaria Libertad, Exige la liberación de todos los presos de conciencia: “Hemos experimentado el peor de los atropellos, hemos pagado demasiado por una mínima consideración, y ahora nuestros sacrificios están siendo aplastados contra el absurdo de una organización que no sabe a dónde acudir. (R). La tiranía siempre acaba por tragarse a sí misma. “

Un movimiento se ha estancado debido a Govt-19

Levantamiento sin precedentes, sin un liderazgo silencioso y genuino, Hirak Comienza en febrero de 2019, tras el rechazo de la nominación por quinta vez por parte del ex presidente Apologize Bouteflika.

El 16 de febrero, el país fue sacudido por una serie de manifestaciones perturbadoras, durante las cuales los argelinos expresaron un gran descontento. Ocho días después, se llevaron a cabo grandes reuniones en las principales ciudades, incluida la capital, Argel, donde todas las reuniones están prohibidas desde 2001. Desde ese día, todos los viernes, millones de personas han marchado exigiendo un cambio profundo. “Organización” Efectivo a partir de 1962. El 2 de abril, el presidente Bouteflika dimitió. Después de veinte años como jefe de estado.

El 12 de diciembre, Abdelmadzit Deboun juró como presidente – Tras un boicot marcado por protestas masivas – No indica el intervalo deseado. El teniente general Ahmed Gatsala, que estaba cerca del hombre más fuerte del país, murió de un ataque cardíaco a fines de diciembre de 2019. Debown, además, fue uno de los partidarios del Aptologis bouteflika, del que fue primer ministro interino en 2017. Además, el parlamento sigue en vigor como resultado de los fraudes electorales de los años de Bouteflika.

Menos que estas elecciones, fue la epidemia del Gobierno 19 la que puso fin al movimiento en los primeros meses de 2020. Los manifestantes que enfrentan la propagación del SARS-CoV-2 en el país están decidiendo tener una “pelea” en movilización después del último viernes 28 de febrero de 2020.

Esta suspensión de marchas semanales Sin embargo, no se animó a las autoridades a expandirse o mostrar misericordia Hacia los activistas encarcelados. Por el contrario: la represión va en aumento, especialmente en el visor Medios gubernamentales independientes y críticos.

En un comunicado de prensa emitido el 11 de febrero, Los medios condenan TSA-Tout sur l’Algerie “Auditoría arbitraria de veinte meses”, Lo que explica por qué ya no es accesible en el país. “Otros medios de comunicación en línea siguen suspendidos, El Insiste. Condenamos la continuación de este bloqueo, que confirma que dos años después de Hirak, nada ha cambiado con respecto a las libertades en Argelia. “ En cuanto a los manifestantes, no pudieron reunirse en las calles el viernes, Están peleando constantemente en internet, en las redes sociales., No sin riesgos.

La ilusión de la “nueva Argelia”

1Hay En noviembre de 2020, el ejecutivo buscó una respuesta política a la ira popular mediante la celebración de un referéndum sobre la reforma constitucional. Limita el número de mandatos presidenciales a dos y propone ampliar el alcance de las libertades públicas, formar asociaciones y ejercer el derecho de reunión y manifestación (en simples declaraciones). También proporciona un evento potencial para una intercolaboración “Mayoría presidencial” Y un “Mayoría parlamentaria” Único.

El 26 de octubre de 2020, en Argel, un cartel rasgado pedía a los votantes que acudieran a las urnas el 1 de noviembre para una votación constitucional. RYAD KRAMDI / AFP

Pero los medios oficiales continuaron diciendo que la reforma cumplió con las demandas. “Original famoso Hirac” E instalando uno “Nueva Argelia”, Un referéndum organizado en el año del inicio de la Guerra de Independencia contra Francia (1954-1962) fue rechazado por el electorado. Solo el 23,7% acudió a las urnas, Tasa de participación históricamente baja para el país. El plan fue visto por sus autores como un medio para neutralizar a Hirak y fue percibido por la oposición como un “Lifting facial”, Sin embargo aceptado.

Casos

En L ‘“Nueva Argelia”Los funcionarios siguen confiando en métodos antiguos. Desde principios de 2021, los juicios de los militantes que se han unido a Hirak se han sucedido a velocidades emocionantes en todo el país. Así, el 13 de enero, el Tribunal de Thimphu (Sur) condenó a Yasser Qadri, Kelly Kei y Chad Sehgar a seis meses de prisión. Están detenidos desde septiembre de 2020 acusados ​​de insultar al presidente y difundir noticias falsas.

El 18 de enero, día marcado por varias apariciones de jerarquías, Talila Dood, conocida como portavoz de los desempleados en Mostaganem (Noroeste), fue condenada a dieciocho meses de prisión, con multas, por maltrato físico, difamación y delitos de orden público. Chems Edin Lalami, quien ha estado detenido con su hermano desde septiembre de 2020, mientras tanto, encontró que continúa detenido por un tribunal en Port Arreidge, al sureste de Argel. El mismo día, la Fiscalía de Pezana (noreste) exigió un aumento de las penas contra tres activistas, incluido el bloguero Mersouk Duati.

21 de enero, Un tribunal de Argel condenó a otros tres activistas a cadena perpetua. Mohamed Tadzadid, de 26 años, Noureddine Kimoud, de 25, y Abdelhak Ben Rahmani, de 38, que se encontraban en prisión preventiva (los dos primeros desde finales de agosto de 2020 y el tercero desde octubre) pudieron, sin embargo, salir de celda. Ya pronunciaron sus sentencias. Hay diez cargos contra los tres hombres, que incluyen atacar la unidad nacional, incitar a reunirse sin armas, insultar al presidente o difundir noticias falsas. Estos cargos se basan específicamente en sus noticias y videos transmitidos en las redes sociales.

El 31 de enero, Walid Kechida fue condenado en apelación por el Tribunal Sadif (Noroeste). de Imágenes subidas con humor en las redes sociales, burlándose de los funcionarios y la religión en Facebook. Fue condenado a seis meses de empresa y seis meses de suspensión y multado con 30.000 dinares (180 euros). El joven de 25 años pudo salir de la cárcel donde estaba encarcelado desde el 27 de abril de 2020.

¿Puede leer “Argelia libre” en la pancarta de una de las reuniones semanales del movimiento Hirak en Argel el 9 de agosto de 2019? TOUFIK DOUDOU / AP

El 15 de febrero, un tribunal condenó a Sems Edin Lalami, también conocido como “Brahim”, a un tribunal en Port Arrridge, cerca de Argel. Dos años de prisión, además de multa de 200.000 dinares (1.250 euros). Está detenido desde el 9 de septiembre de 2020 y tuvo que responder a seis cargos. Fue absuelto de tres de ellos, pero “insultó al presidente”, “insultó al cuerpo” y “publicó desinformación”.. El mismo día, otros activistas fueron encarcelados en Thiard (centro) o Annaba (noreste).

Otras pruebas están programadas para febrero, aunque el ministro de Comunicaciones, Ammer Belheimer, negó las acusaciones y las reiteró a principios de ese mes.“No hay presos de conciencia en Argelia”.

Caso de cuello válido y cargos de tortura

¿Ha perecido el movimiento por todo eso? La ira ha aumentado en cualquier caso en Argelia, 1Hay Febrero, durante el juicio de Walit Neckich ante un tribunal del este de Argel. El hombre de 25 años, que fue arrestado en un lado del desfile de Hirak y estuvo bajo custodia administrativa durante más de un año, testificó que estaba “Agredidos sexual, física y verbalmente” Por miembros de los Servicios de Seguridad. Oficina del Fiscal General del Tribunal de Argel Anunció el inicio del juicio Sobre estos cargos.

Durante su juicio, el fiscal reclamó la cadena perpetua contra el estudiante, una conspiración contra el Estado que atenta contra la unidad del territorio nacional e incita al pueblo a tomar las armas. Él Finalmente seis meses en prisión Distribución y posesión de folletos destinados a lesionar los intereses del país. Fue puesto en libertad después del juicio porque la sentencia se cerró debido a la duración de su detención.

“Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces [Nekkiche] Debe participar en una manifestación pacífica por la llegada del Estado de derecho, en la que toda la formación de la ciudadanía esté amparada por sus instituciones ”, dijo. Argumentó Jóvenes progresistas del Rally por la Cultura y la Democracia En un comunicado de prensa en Facebook, Llamada “Todos los estudiantes y jóvenes a renovar la movilización del pueblo para continuar la revolución abierta en febrero de 2019”.