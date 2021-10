¿Cuáles son los principales errores de la juventud del sistema operativo?

Windows 11 está disponible a partir del 5 de octubre y, a pesar de todas las pruebas realizadas por los probadores del programa Microsoft y Windows Insider, todavía hay errores. ¿Está confundido al actualizar a Windows 11? Estos son los principales problemas que puede encontrar identificados por la computadora inactiva.

“Esta PC es incompetente”

Aunque se han completado todas las cajas de compatibilidad (último procesador, DPM 2.0, etc.), los usuarios se han sorprendido al descubrir que Windows Update indica que su computadora no está actualizada. se puede usar Instalación de Script T Esto evita el mecanismo de verificación de hardware. Este guión no es oficial.

La barra de tareas no ha cambiado

Después de la actualización, los usuarios lo notaron. La barra de tareas no ha cambiado Todavía es Windows 10. Microsoft no ha confirmado oficialmente el error pero, según fuentes internas, funciona. Mientras tanto, puede solucionar el problema desinstalando las últimas actualizaciones de Windows 11 y luego reiniciando la máquina.

El menú de inicio no funciona

En algunas máquinas, el menú Inicio no se abre cuando se hace clic en él. Se puede abrir y congelar inmediatamente. Aún no hay una solución oficial, pero los usuarios han informado de una solución al problema iniciando la ventana de PowerShell y escribiendo el comando. Obtenga -appxpackage -all * shellexperience * -packagetype bundle |% {add -appxpackage -register -disabledevelopmentmode ($ _. Installllocation + ” appxbundlemanifest.xml”) .

El Explorador de archivos usa más RAM

Microsoft está tratando de arreglar una fuga de memoria del explorador de archivos, que fue reportada por los probadores de la versión lanzada antes del lanzamiento oficial. Después de abrir algunos archivos, la aplicación comienza a usar 1 GB de RAM, lo que no es completamente normal. Microsoft es consciente de este problema y anteriormente ha intentado solucionarlo en el programa Build 22454 lanzado en el canal de desarrollo del programa Windows Insider.

Las máquinas con un procesador AMD tienen una caída del 15% en el rendimiento.

AMD se ha asegurado de disfrutar de algunos de sus chips Pérdidas de rendimiento 3 a 5% con Windows 11, a veces 10 a 15%. El problema está en la caché L3 del procesador. Un enlace está actualmente en desarrollo y debería estar disponible a finales de este mes.

Problema con caracteres no ASCII en el registro

Si escribe datos en un registro con caracteres que no son ASCII, Windows 11 no podrá administrarlos correctamente después de la actualización de Windows 10. Esto puede causar problemas al abrir archivos. Incluso aplicaciones infectadas o inestabilidad del sistema. Microsoft es consciente de este problema y ha dejado de ejecutar Windows 11 en equipos infectados.

Además de estos errores, los usuarios han informado problemas de compatibilidad con el sistema de máquina virtual Oracle Virtual Box, los programas de optimización de red Intel Killer y Dell Smart Byte, y el navegador checo checo vietnamita. Una vez más, Microsoft está haciendo arreglos para corregir estos errores.

