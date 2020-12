¿Cuál es el nuevo método de fraude bancario y cómo evitar la transferencia de SIM?

Pueden vaciar su cuenta bancaria con su celular (Foto: Archivo)

Si bien los bancos en México han invertido una gran parte de sus recursos en modernizar la atención y la seguridad digital de sus usuarios, los delincuentes han encontrado una manera de continuar robando a los titulares de cuentas fallas en la tecnología móvil. Se sabe que esto es ilegal Intercambio de SIM .

Para explicar esto en detalle y no ser víctima de esta nueva forma de fraude, es importante entender que se debe a dos factores. Impacto de los primeros protocolos de verificación Al momento de solicitar una copia Nuestra tarjeta SIM Segundo Baja seguridad en aplicaciones Banco para teléfonos inteligentes.

SIM convierte la transferencia de SIMEn términos generales, cuando uno accede a los datos del teléfono inteligente de la víctima mientras tiene el control de su banco móvil con el objetivo de vaciar las cuentas bancarias, luego desvía los recursos de esa cuenta a otra, generalmente a otro banco y empresas fantasmas. Cuando el dinero llega a esta otra cuenta, el usuario retira el efectivo y cancela la cuenta.

Los ladrones abusan de las vulnerabilidades en los sistemas de reemplazo de tarjetas SIM (Foto: Archivo)

Las técnicas de ingeniería social se utilizan comúnmente, según varios casos denunciados en las redes sociales, para permitir al delincuente acceder a la identidad de la víctima. Es decir., Para infringir los datos del usuario, el infractor busca utilizar sitios web autorizados A medida que se redirige al usuario desde un enlace, se envía un correo electrónico de suplantación para identificar el banco.

Luego, exigen cambiar la tarjeta SIM del celular para cambiar las contraseñas de las aplicaciones de banca móvil, los códigos de bienvenida o verificación de las nuevas contraseñas se realizarán vía SMS, Entonces llegan al nuevo sim, no al viejo. Una vez que esto sucede, los ladrones continúan desviando los fondos del usuario..

A finales de noviembre, el caso de un cliente Santander, que tenía 400.000 pesos, retiró de su cuenta En septiembre de este año. Por eso, la víctima le pidió al banco que le devolviera el dinero porque era una transacción que él no hizo; Sin embargo, le dijeron que su claridad no era la adecuada.

Lo que describe la víctima es que un día, durante varias horas, no tuvo señal en el teléfono, y cuando pudo acceder nuevamente a su cuenta bancaria, ya estaba en cero.

El robo puede ser en minutos (Foto: Quartoscoro)

“Al mediodía me di cuenta, llegó un correo electrónico y fui directamente a la sucursal. No me pudieron identificar en línea porque alguien más tenía mi chip. Entonces me tomó tres horas atender la sucursal, y después de veinte días me respondieron porque mi reclamo no era aceptable porque reconocí esos movimientos”. , Anunciado sin embargo.

En este sentido, los proveedores de servicios han manifestado que la única forma de prevenir este fraude es evitar cualquier tipo de interacción con servidores apócrifos: No responda a los correos electrónicos, no proporcione datos y no informe las direcciones entrantes de estos correos electrónicos .

Afortunadamente para la víctima de Santander, pocas semanas después de que saliera a la luz en los medios, El banco le reembolsará su dinero.

