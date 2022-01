Cruz Roja afectada por ciberataque

El director del CICR, Robert Martini, en 2018. MARCIAL TREZZINI / AB

Datos personales de 515.000 personas “Los más vulnerables” Robado del servidor del proveedor de servicios de la Cruz Roja, Anunciado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja (CICR). Inquietudes sobre personas específicas cuyos datos han sido robados “Personas que han sido separadas de sus familias, desaparecidas o encarceladas debido a guerras, desplazamientos o desastres naturales”., Detalles del sistema.

Esta información fue robada por un ataque cibernético. “Moderno”, que afectó al proveedor de la Cruz Roja Suiza. Se desconoce el origen del ataque, pero la naturaleza de los datos robados sugiere que pudo haber sido realizado por un gobierno nacional o por razones políticas peores. La base de datos contiene información sobre aproximadamente 60 sucursales locales del CICR.

llama a los piratas

“Aunque no sabemos quiénes fueron los responsables del ataque y por qué lo llevaron a cabo, estamos apelando a ellos.Robert Martini, director general del CICR, escribe en un comunicado de prensa. Tus acciones pueden causar aún más daño y dolor a aquellos que ya están soportando un sufrimiento indecible. No comparta, venda, divulgue ni use estos datos de ninguna manera. ⁇

“Todos los días, la Cruz Roja y la Cruz Roja ayudan a reunir a un promedio de doce personas desaparecidas con sus familias. Son una docena de reuniones familiares felices todos los días. Los ataques cibernéticos como este afectan esta misión vital., Sres. se lamentó Mardini.