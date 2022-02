Cristiano Ronaldo gana 460.000 euros por post de Instagram… gracias a falsos suscriptores

El periódico inglés The Sun informa que Cristiano Ronaldo gana alrededor de dos millones de euros por cada publicación patrocinada que publica en su cuenta de Instagram.

The Sun informa que la persona más seguida en la red social, el portugués, tiene 92 millones de cuentas falsas de sus 400 millones de suscriptores. Por tanto, nuestros colegas ingleses estiman que 92 millones es el 23% de 400. Así que la superestrella del fútbol obtendrá 460.000 euros por estas cuentas falsas (el 23% de los dos millones de euros).

El término “cuenta falsa” es muy utilizado en las redes sociales. Esta práctica permite a los influencers aumentar el número de sus suscriptores, creyendo así que están llegando a más visitantes, exigiendo así precios más altos a las marcas que quieren trabajar con ellos.

Ronaldo no es el único (ni mucho menos) en utilizar estos “seguidores falsos”. Esta práctica está muy extendida entre un montón de cuentas, deportistas o no. Entre los futbolistas, The Sun elabora una lista de los 10 mejores jugadores que más dinero ganan a través de estas cuentas falsas y el porcentaje que representan en el total de suscriptores.

Los 3 primeros de este extraordinario ranking están dominados por Cristiano Ronaldo seguido de Lionel Messi y Neymar. Los dos mejores jugadores de los últimos diez años tienen cada uno un 23% de suscriptores “falsos”.

Todas estas cifras se dan en calificaciones y libras esterlinas. Para obtener las cifras en euros, hay que multiplicar esta cantidad por 1,2.