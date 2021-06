CRACKS de Jessica Divine: Thibaut García toma una decisión seria mientras los fanáticos lo empujan fuera de los límites

Jessica De divino Y Thibaut Courtois ya no puede soportar a fanáticos demasiado intrusivos. Dos candidatos de reality shows se molestan constantemente con extraños que quieren verlos en sus hogares. Algunos fanáticos no dudan en llamar a su puerta a la medianoche.

La pareja se instaló en Dubai. Realmente hay En Marsella. El segundo embarazo de Jessica es difícil y estas implacables intrusiones afectan a las jóvenes de 31 años. “No dormí toda la noche y tenía arrugas. Llegué a casa a descansar del hospital porque estoy bien y al final es muy triste porque sigue. Ayer por la noche, volvió al ring. Los padres con un Mercedes blanco que dejan a sus hijas, se detienen un poco, tocan el timbre, se toman una foto y luego se escapan cuando llega Tibo. Me deprime, me enfada tanto, despierta a mi hijo, quiero llorar“, Dice la madre Malone, 1 año y medio.

Dice que está ansioso por regresar a Dubai. “Aquí, Está en guerra. La gente no respeta. Quiero estar callado. Creo que es una locura que pueda perder a mi hija en cualquier momento, la gente está peleando y tocando el timbre. Que tienen ellos ¿Cabeza? Somos conocidos, por eso somos animales, no se nos permiten tiempos difíciles. Además, hay quienes responden Thibo: ‘La A No lo sé, tú también lo buscaste ‘ “.

Thibaut García está teniendo dificultades para apoyar el comportamiento de sus fanáticos. Tomó una decisión seria. “A partir de ahora, será policía para todos. Hay cámaras por todas partes. Solo toma un par de minutos obtener el nombre y apellido, así que vaya allí.“