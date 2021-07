Corriendo. Stephanie Kigwell, una mujer “en movimiento”. Deportes

“No vas a ningún lado sin una motivación real. O tropezamos ”, Stephanie Kickwell está escribiendo su tercer libro, “In Motion”, publicado en la edición del 11 de mayo de Ramsay. A lo largo de 338 páginas, leyendo su carrera y sus experiencias, nos damos cuenta de que ella no es del tipo a quien se debe pisotear.

Su carrera comenzó en Carcassonne, donde nació el 9 de julio de 1982. Continuó en París, en los bancos de la escuela de negocios, y luego en los Campos Elíseos, durante diez años en un bufete de abogados. “Ya era una aventura porque cuando era más joven vivía lejos del mundo del deporte, pero también de los negocios. Quería liberarme, explorar el mundo, viajar. Después de una escuela de negocios, descubrí el mundo empresarial. y quería explorarlo para conocer mejor este universo. Es una forma de pagar mis préstamos estudiantiles y financiar mis primeros proyectos. Todo tiene una conexión en mi vida, no hay cambios en la vida “.

“Siempre supe que la vida era demasiado corta”

Después de los negocios, ingresó con entusiasmo al mundo de los deportes. Deportes extremos. En 2015, viajó a la Antártida y estableció el récord de la incursión aérea más larga jamás realizada por una mujer: 2.045 km en 74 días. En lugar de estar completa, se prepara para otros desafíos. En 2018 se coronó campeón de Francia en las 24 horas del Albie. Ese mismo año, ganó el Grand Raid a Morbihan (177 km en 23 horas 46 ‘). Un año después, completó siete maratones en siete días y terminó tercera.

“Siempre he sabido que la vida es demasiado corta y tienes que acostumbrarte, cuando tienes una idea, muévete rápido, Dice Stephanie Kickwell. Cuando estás de viaje, tienes que aceptar que este camino de aventuras llevará mucho tiempo. Esta es la contradicción entre la urgencia de poner en marcha un movimiento y el silencio en el tiempo. Tienes que aceptar que las cosas tardan mucho en hacerse. “

Su primer libro, Across Antarctica Exhibition, 2015, es un diario de viaje con ejemplos. El segundo, “Todos nacimos aventureros”, se dedicó a la aventura en mayo de 2018, en el sentido general de la palabra. En el contexto de una experiencia desde la Península de Valdas en Argentina hasta Ushuaia. En tercer lugar, en “en movimiento”, recuerda sus experiencias y ofrece algunas reflexiones personales sobre ideas como la ambición, la adaptación y la regresión.

El primer capítulo es un relato largo y detallado de la victoria sobre el Grand Raid a Morbihan durante la sexta participación en 2018. “Esta es una carrera que me gusta especialmente. La corrí siete veces”, Ella dice.

“El esfuerzo de 24 horas me hace muy feliz”

También enfatiza la disciplina (no olímpica) de 24 horas. “Me gusta mucho este esfuerzo. Me gusta mucho la distancia, Admite Campeón de Francia 2018 (215,3 km de recorrido). Para mí, durante mucho tiempo, correr ha sido una forma de cubrir huecos. Me acostumbré a mi resistencia física y a correr durante mucho tiempo. También me gusta el hecho de que corro todo el tiempo. Si tienes el entrenamiento para hacer eso, puedes correr desde la primera hasta la última hora. Por otra parte, esto es muy interesante desde una perspectiva deportiva porque esta disciplina realmente tiene un cierto carácter, muy reciente. Mucho que aprender. “

Quiere aprender, Stephanie Kickwell. “A medida que aprendemos más, ya no estamos en la aventura”, Ella escribe.

Su próximo objetivo es llevarlo a Rumanía para el Campeonato de Europa de 24 horas el 2 de octubre. Donde estará, una y otra vez, en movimiento.