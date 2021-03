Corea del Norte vuelve a la estrategia tensa

En Seúl (Corea del Sur), el 25 de marzo de 2021, durante la transmisión del discurso pronunciado por el líder norcoreano Kim Jong-un. AHN YOUNG-JOON / AP

Corea del Norte aún no ha dado prioridad a la administración Biden. Ella es activa como una. Disparando para dos ” Proyectiles tácticos guiados Según la agencia de noticias norcoreana KCNA, la instalación de motores de combustible sólido y el encendido desde plataformas móviles es una señal para el régimen de que Washington no se detendrá allí si finaliza las líneas generales de su política sobre el pueblo democrático. La República de Corea (RPDC) cumple con sus expectativas, pero no lo hizo. “Habrá respuestas si eligen escalar ஜோ, Joe Biden también anunció su papel “Listo para algún tipo de diplomacia [qui sera] Sujeto al nivel de mecanización nuclear ‘.

Pyongyang, por su parte, está preparando a su gente para una renovada tensión. Carteles condenando a Estados Unidos y Corea del Sur “. Demuestra dignidad y libertad En cuanto al aliado estadounidense, el presidente Kim Jong-un ha reaparecido tras una advertencia de su influyente hermana, Kim Yo-jong a Washington, no. Dale un aroma al polvo (Nota sobre las maniobras conjuntas anuales de las fuerzas estadounidenses y surcoreanas, que terminaron el 16 de marzo), en riesgo de atraer “Una respuesta a la pérdida de sueño”.

Un nuevo “misil táctico guiado”

El artículo está reservado para nuestros suscriptores. Lee esto tambien Kim Jong-un prueba a Jo Pita lanzando dos misiles norcoreanos

La advertencia de Kim Jong-un coincidió con una reunión del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinkan y el secretario de Defensa Lloyd Austin con sus homólogos japoneses y surcoreanos en Tokio y luego en Seúl del 15 al 18 de marzo. La reunión 2 + 2 (por primera vez en cinco años) tiene como objetivo fortalecer la alianza tripartita (Corea del Sur, EE. UU., Japón) y enviar un mensaje contundente a China y la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

Línea dura de EE. UU.

El comunicado de prensa posterior a las conversaciones en Seúl no es innovador (importante “Equilibrio estable” Fuerzas estadounidenses en el sur, manteniendo sanciones internacionales contra la RPDC y la posterior nuclearización). Un punto de partida, si refleja las nuevas perspectivas de la política estadounidense sobre la RPDC, está lejos de satisfacer las expectativas tanto de Pyongyang como de Seúl.

En tres entrevistas entre Kim Jong-un y Donald Trump, el presidente surcoreano de King, Moon Jae-in, está a favor de reanudar las conversaciones. Derrota de la segunda cumbre en Hanoi en 2019 Y las relaciones entre los coreanos se deterioraron en junio de 2020 tras la explosión de la Oficina de Enlace Norte-Sur en Kaesong (DBRK).

Tienes un 57,15% para leer este artículo. El resto es solo para suscriptores.