Coralie Boroveccio está embarazada de su segundo hijo: anunció la gran noticia con una escena increíble (fotos)

Después de meses de no estar en las redes sociales, Coralie Poroveccio Anunció una gran noticia a sus seguidores en Instagram. La joven está embarazada de su segundo hijo. “Aqui estamos: Finalmente puedo compartir mi pequeña familia contigo“, A Bélgica comenzó su influencia en una relación con el futbolista francés Boubacar Camara.

“Hace un año di a luz un tesoro y mi vida cambió por completo. Dar a luz es probablemente lo más hermoso que tengo Visita. Vemos su vida diaria patas arriba, aspiraciones, planes y miedos ya no son los mismos. Este dulce agotamiento que adquiere su significado cuando veo a mi hijo reír.

Esta felicidad, he luchado durante mucho tiempo por compartir. Ahora esoSe duplica, y me siento lista para ofrecerte mi nido“, Continúa la joven madre que develó el rostro de su primer hijo, Leroy.

El ex candidato de Secret Story también explicó por qué no había estado en las redes sociales durante meses. “JYa no estoy en las redes. Y para Razón: A El nuevo embarazo, mi amor por el hijo en crecimiento, pero no quiero perderme estos momentos de la vida. Gracias a nuestro “Robinson” por el amor, la madurez y el equilibrio que le brindan a nuestra familia. Es un placer crear este pequeño mundo contigo “..

Por su parte, Bhupakar Kamara también compartió una foto de su pequeña familia “.Está creciendo“.