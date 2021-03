Convocatoria – Ligu 1 – OM – En la prensa española, “sorpresa” Pablo Longoria, nuevo líder de OM

Lig 1 – O.M.

Las recomendaciones de Pablo Longoria (presidente) y Jorge Sampoli (entrenador) en OM se hacen eco en la prensa española y argentina el sábado.

Cada uno tiene su propio IRAD … Uno, el argentino Jorge Sampoli, esperado en el banco de OM, “Hecho ahora” (Viejo). Otro es el español Pablo Longoria, que sustituirá a Jack-Henry Irod como presidente del club, que fue depuesto por el socio mayoritario Frank McCourt. “Sorpresa” (Marcos).

Si bien la Revolución de Palacio en Comando generalmente encuentra poco eco en la prensa europea, el sábado, caras nuevas provocaron comentarios en los periódicos en línea de los respectivos países, Argentina y España, al igual que Brasil. Globo Notarlo “A las 24 horas de la victoria por 2-0 del Atlético Mineiro sobre Palmeras, Jorge Sampoli firmó con el Marsella”..

Consejos diarios para tocar la amargura “Si el Sampoli encuentra un futuro rápidamente, no se aplicará a su antiguo club, que ahora no es un reemplazo”.. ViejoEl ex entrenador de Chile y Albiceleste, insiste en que el mejor diario deportivo argentino encontrará en la plantilla a dos jugadores argentinos, FIBA ​​Benedetto y Leonardo Ballardy, y que un Marcelo en particular recuerda a Argentina en su último puesto en el OM 2014-2015.

“Pablo Longoria, uno de los primeros” cazatalentos “,” harto “del fútbol

En España, Marcos Pablo lanza signos de exclamación para anunciar el ascenso de Longoria, “Solo 34 años”, “¡Desde el puesto de director deportivo … hasta el jefe del Marsella!” “

El diario español es el más leído “Sugerencia sorprendente” Ocurre “En medio de una crisis institucional”, El oriundo de Oviedo en Asturias en el club desde el pasado mes de agosto, “Más sobre deportes y economía”, Y no dejó de recordar que Longoria “Lanzado como consultor en Radio Marga”.

ES., El otro gran diario deportivo de Madrid, dedica un extenso retrato a “Nino de la Play”, cuyo apodo, Pablo Longoria, ha ganado interés por los juegos de simulación de fútbol (“el hijo de PlayStation”). “Un” explorador “temprano”, Recuerda ES., Un enfermo de “fútbol” plantó cuatro antenas parabólicas en el techo de su casa en Oviedo para capturar el mayor número de partidos posible “.. Un “enfermo” después del “logo”. ¡Aquí está Marsella!