Contradicciones y favoritos para la clasificación para la Copa del Mundo 2022

Existe una gran demanda de lugares de partida para la Copa del Mundo 2022 en Qatar. Es por eso que las 13 entradas UEFA disponibles son muy competitivas. En las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2022, 55 clubes europeos tienen la oportunidad de ganar 10 lugares directamente a través de la clasificación para la Copa del Mundo. Como es habitual, todos los países participantes se dividieron en 10 grupos. Cada equipo ganador conduce a la Copa del Mundo 2022 en Qatar.

Dado que hay muchos equipos nacionales de primer nivel en Europa, hay una clara preferencia en casi todos los grupos, y hay extranjeros descarados como Gibraltar en las eliminatorias de la Copa del Mundo de 2022 o Liechtenstein en el Grupo J para las eliminatorias de la Copa del Mundo de 2022.

A pesar de los obvios personajes favoritos, siempre hay sorpresas que nadie espera. Miramos a las casas de apuestas y le presentamos claramente los desafíos y contradicciones de la clasificación para la Copa del Mundo 2022. Definitivamente eres libre de apostar tus pronósticos de la Copa del Mundo 2022 a tus favoritos de probabilidades o adivinar con una apuesta ganadora extranjera.

Todos los retos de la clasificación al Mundial 2022

No solo el Mundial 2022, sino también su clasificación causó revuelo entre la mayoría de los aficionados al fútbol. Observamos las contradicciones de los corredores de apuestas Dipico y Pet 365, y delineamos claramente las opciones para todas las carreras y contradicciones que clasificaron a los equipos A a J de 2022 para la Copa del Mundo. ¿Quién se clasificará para el Mundial de Qatar 2022?

Calendario Clasificatorio Mundial 2022.

Grupo de clasificación A para la Copa del Mundo: todas las probabilidades de carreras

Equipo ganador a Portugal 1,35 1,36 Serbia 4,20 4,50 Irlanda 9,00 9,00 Azerbaiyán 60,00 67,00 Luxemburgo 100,00 101,00

* Hasta el 21 de diciembre de 2020. Las asignaciones pueden cambiar constantemente.

Apuestas y contradicciones para el WM Qualifier Group B

Ganador Grupo B España 1,20 1,28 Suecia 5.50 5,00 Grecia 15,00 15,00 Kosovo 35,00 26,00 Georgia 100,00 67,00

* Hasta el 21 de diciembre de 2020. Las asignaciones pueden cambiar constantemente.

Contradicciones ganadas por Quali Group C

El equipo ganador c Italia 1,45 1,57 Suiza 3,20 3,25 Irlanda del Norte 15,00 13,00 Bulgaria 20,00 15,00 Lituania 100,00 151,00

* Hasta el 21 de diciembre de 2020. Las asignaciones pueden cambiar constantemente.

Contradicciones del Grupo D de Clasificación para la Copa del Mundo 2022

El equipo ganador d Francia 1,17 1,25 Ucrania 7,00 6,50 Bosnio y el suyo. 🇧🇦 12,00 10,00 Finlandia 25,00 21,00 Kazajstán 100,00 101,00

* Hasta el 21 de diciembre de 2020. Las asignaciones pueden cambiar constantemente.

Equipo de apuestas de clasificación WM 2022 E.

Equipo ganador e Bélgica 1,17 1,22 Gales 7,50 6,50 Republica checa 8,00 8,00 Bielorrusia 100,00 201,00 Estonia 200,00 251,00

* Hasta el 21 de diciembre de 2020. Las asignaciones pueden cambiar constantemente.

Clasificatorios de la Copa del Mundo en el Grupo F

El equipo ganador f Dinamarca 1,85 1,83 Austria 2,45 2,62 Escocia 8,00 7,00 Israel 25,00 26,00 Islas Faroe 150,00 251,00 Moldavia 150,00 251,00

* Hasta el 21 de diciembre de 2020. Las asignaciones pueden cambiar constantemente.

Apuestas por el Grupo G de los Clasificatorios al Mundial 2022

El equipo ganador g Países Bajos 1,28 1,36 Noruega 6,50 6,00 pavo 6,50 6,00 Montenegro 30,00 26,00 Letonia 20,00 501,00 Gibraltar 500,00 1001,00

* Hasta el 21 de diciembre de 2020. Las asignaciones pueden cambiar constantemente.

Discrepancias del grupo H

Equipo ganador H Croacia 1,80 1,83 Rusia 3,20 3,25 Eslovaquia 5.50 5,00 Eslovenia 18.00 17,00 Chipre 80,00 81,00 Malta 100,00 101,00

* Hasta el 21 de diciembre de 2020. Las asignaciones pueden cambiar constantemente.

Grupo de clasificación para la Copa del Mundo I: apostar por el ganador

Ganador del grupo I Inglaterra 1,20 1,20 Polonia 5,00 5.50 Hungría 17,00 19,00 Albania 50,00 51,00 Andorra 500,00 501,00 San Marino 500,00 1001,00

* Hasta el 21 de diciembre de 2020. Las asignaciones pueden cambiar constantemente.

Clasificación para la Copa del Mundo 2022: todas las probabilidades para el Grupo J

Equipo ganador J Alemania 1,13 1,20 Rumania 8,00 6,50 Isla 17,00 17,00 Macedonia del Norte 30,00 26,00 Armenia 70,00 81,00 Liechtenstein 200,00 501,00

* Hasta el 21 de diciembre de 2020. Las asignaciones pueden cambiar constantemente.

Todos los favoritos para clasificar al Mundial 2022

Básicamente, solo hay dos clasificatorios para la Copa del Mundo, en los que se espera una feroz batalla por el primer lugar: será el Grupo F de Clasificación para la Copa del Mundo de Austria 2022, donde Dinamarca y Austria postularán para el primer lugar. El Grupo H se clasifica para las eliminatorias de la Copa del Mundo contra los principales campeones del mundo Croacia y Rusia.

Entre otros equipos, se espera que ganen Portugal, España, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra y Alemania, aunque Suiza tiene una oportunidad contra Italia en las eliminatorias para la Copa del Mundo 2022. Alemania en el Grupo de Clasificación Mundial 2022 Nada más que una clara clasificación para la Copa del Mundo de DFP sería sorprendente y decepcionante con el oro negro y rojo.

Todos los equipos que no se conviertan en ganadores de grupo aún tienen la oportunidad de clasificar para Qatar 2022 hasta los playoffs de la Copa del Mundo 2022. Los subcampeones de cada grupo se clasificarán automáticamente para los playoffs del Campeonato Mundial, jugando con los 2 mejores equipos de la Nations League para los 3 lugares restantes. Si un país no está en el primer lugar del grupo, todavía hay posibilidades de obtener el segundo lugar en Qatar o buenos resultados en la Nations League.

Catar serán invitados – clasificatorio para la Copa del Mundo de entrenamiento competitivo

El anfitrión de la Copa del Mundo 2022, Qatar, ya se ha clasificado con antelación como de costumbre. El país del Golfo Pérsico no está muy relacionado con la elegibilidad europea de todos modos. Sin embargo, antes del Mundial de casa, era diferente. La selección de Qatar no se clasificará para el Mundial de Europa 2022. Katari está jugando en el Grupo A de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2022 y se enfrentará a Portugal, Serbia, Irlanda, Luxemburgo y Azerbaiyán.

No todos los duelos contra Qatar se cuentan y Qatar debe jugar todos los partidos en casa en suelo europeo. Un viaje a Qatar ciertamente no sería justo para los equipos del Grupo A. Queda por ver si la participación de Qatar en los clasificatorios de la Copa del Mundo de Europa de 2022 aumentará sus posibilidades en la Copa del Mundo de 2022. El partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Qatar no es posible sin partidos no competitivos.