Contra goles y voluntariado

Las lamentaciones y justificaciones que siguieron al trágico levantamiento de Diego Maradona indican que la realidad está sufriendo en Gaza Rosada. Además, de la mejor forma, se gestionan los efectos. Pero rara vez conduces Fuente: LA NACION – Crédito: Santiago Philippi



“Podría haber sido peor”. “Esto podría haberse hecho mejor”. Eso es todo en esas dos oraciones Alberto Fernández Algunos colaboradores se pronuncian brevemente Primeras decisiones gubernamentales Sobre él Funeral rebosante Estado Diego Maradona. Un conjunto Resignación, Masturbación y Crítica (sin autocrítica) A otra vergüenza argentina dando la vuelta al mundo. Pero más que eso.











Ambas sentencias integran la forma en que Fernandes afronta y gestiona las variaciones de su gestión. Frente a casi todo lo que pasa, el presidente y su equipo suelen mostrar una exhibición de alienación, descuido, pero venganza porque los hechos no suceden como se proponen, imaginan o desean.







El jefe de Estado todavía se mostró franco en declaraciones públicas. “Confié en la conciencia social”. “Tuvimos el ‘problema’ de que la familia quería que todo estuviera terminado a los 16”. “En lo que respecta a la memoria de Diego, esperaba que todos pudiéramos verlo y entender que otros no”. “Después de la instalación de la Casa de Gobierno, me llamó la atención que muchos plantearon la condición de que deberíamos establecer condiciones para encubrirla. No, me parecía que nunca había enfrentado esa vergüenza”.





Todo apunta a que la verdad en Gaza Rosada sufre. Además, de la mejor forma, se gestionan los efectos. Pero rara vez se opera. Muchos líderes políticos, sociales, empresariales y ciudadanos de a pie dicen que esto es lo que lamentan, lo que sufren, lo que exigen. Esta es la raíz de la crisis de la esperanza Este gobierno lo enfrentó una y otra vez en su primer año.

Maradona volvió a ser el catalizador de la realidad argentina. El mundo imaginario y las personas idealizadas imaginadas desde las oficinas de los mismos líderes portugueses que gobiernan el país son mucho más complejos y mucho más distorsionados de lo que se puede considerar y reconocer. Como si la representación del objeto social no estuviera conectada con las crudas y dolorosas figuras que describen sus múltiples dimensiones y nitidez. Ese hecho exige más que gestionar conflictos internos y externos. O consuélate diciendo “esto podría haber sido peor”.







“En todo momento estamos satisfechos con el look”, Un consejero ministerial con una clara etiqueta albertista está tristemente de acuerdo. “No somos como un gobierno peronista. No hay administración, no hay liderazgo, no hay coraje”, acusan a los cristicomporistas. La curva de despegue, como se imaginaba, pudo haber proporcionado otro despertar popular en la Rosada de Gaza, que terminó siendo un gran revés. Sus efectos aún no se han medido. Nestor Kirschner no es Maradona. Argentina en 2020 no es igual que en 2010.

“El liberalismo y el progresismo son la filosofía de vida que dice ‘dejar ir y dejar ir’. , Baleado sin discurso, secretario de Defensa de Buenos Aires, Sergio Bernie, En un artículo publicado en Infopa dedicado a criticar lo ocurrido en el ascenso de Maradona. El oficial cristiano estuvo cerca de liberar Horacio Rodríguez Loretta Que salvar a Fernández. Esto ya no es un fuego “amigo” contra el ministro de Defensa, Sabina Frederick.

La ilusión de que las cosas pasarán porque quieren o porque los planetas están alineados es solo una caricatura que no se aleja de la imagen real que está planeando el gobierno. La nostalgia por el tiempo para reparar los alimentos rotos, sanar los desacuerdos y resolver los conflictos tiene una presencia constante. Esto es lo que sucede en varios procesos. Christina y Maximo Kirschner Esto afectará los programas gubernamentales. El reciente Festival Parlamentario Cristiano llegó a su punto culminante, con el Senado aprobando el proyecto de ley solicitado por el Vicepresidente para designar conveniente y felizmente a los jefes de todos los fiscales federales. La mayoría del partido gobernante conduce con mano de hierro y guante de titanio (Nunca seda). La lucha nacional dictada por el ejecutivo aún imperaba. Esto es un golpe en el hígado del anunciado institucionalismo alfonalfertista.

La interrupción de la conversación entre el presidente y el vicepresidente, que ya llevaba más de un mes, y la frialdad mostrada en el funeral no fue una sorpresa entonces. Lo único es que Fernández alivia la situación, y algunos de sus colaboradores sienten que está demasiado cómodo. Le gusta más que las discusiones largas e infructuosas, y lo saca de la cama. La conversación nunca ha sido uno de los atributos de Christina Kirchner. Eso sí, imponer sus intenciones y lograrlo en función de ello en general. Por lo tanto, ella tampoco se avergonzará. Además, dijo que el gobernante actual era el presidente y que había “funcionarios que no trabajaban”. No depende de ella. “Todo puede salir mal” también funciona en su caso.



Para celebrar el primer año de gobierno le bastó a Fernández mantener viva la ilusión de una alineación planetaria: Alza de los precios de la soja y otras materias primas, el dólar estable, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la ausencia de desborde social en diciembre y la llegada de la vacuna contra el Govt-19. Estas son las cinco opciones albertistas para llegar a su fin Dosis de Harpilis. Pero todo es muy frágil. La subida de precios, el malestar social, el pesimismo, el dólar de equilibrio inestable y el acuerdo con el ministro de Hacienda reconocen ahora que el ministro Guzmán, como él cree, no llegará a finales de este año y, según él, son indignos de relajación. “Seguimos saliendo”, ya que algunos funcionarios se quejan de errores administrativos y conflictos internos.

Impulsado por el cristianismo y una relación muy amarga con la oposición Déjalo ir El Albertismo no ayuda a realizar las manifestaciones de la voluntad del gobierno. Cuando se espera o necesita algún apoyo en el Congreso, Guzmán quiere darle estabilidad y credibilidad a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Avances en justicia y denuncias y quejas del Ministro del Interior, பருத்தித்துறை வாடோ; Ministro Frederick, Rodríguez Loretta, Presidente y Vicepresidente del Gobierno de Buenos Aires y Diego Chandili, Salen de los hechos ocurridos durante el funeral de Maradona paz Epidemia como escenas de otra época geológica.

La entusiasta conferencia del presidente del viernes dijo no descansar contra la cala luego de que el caos de estrechos contactos de los dos días anteriores revelara contradicciones y profundos cambios. Ya no estaba rodeado por Loretta o Axel Kisiloff, Pero el ministro de Salud y el jefe de Bami, Camper Luvana Valnovich, Empiece a tener confianza en la vacunación contra la peste. Crear expectativas es la esencia de la política. Afrontar un año electoral es una necesidad imprescindible para cualquier gobierno. Explica todo.

El presidente va a los pantanos sin los paganos. Este es el nivel de su implicación en el complejo propósito de obtener una solicitud de amparo judicial en la reelección de alcaldes de Buenos Aires. Sin el voto de los miembros de la Corte Suprema Provincial, hasta ahora, en el Legislativo o sin confesión Derivación Dirige el riesgo de exponerse como si fuera un intento fallido y espantoso de apaciguar a los bárbaros con un megáfono para evitar la invasión de la Casa de Gobierno. La decisión requiere liderazgo y determinación. Maradona lo demostró. Sin ella, todo es voluntario. Así lo confirman dos frases que consolidan la regla la semana pasada. “Podría haber sido peor”. “Esto podría haberse hecho mejor”.

