Consumo de energía: una mejora espectacular con respecto al Mac Mini M1

Manzana a Publicado el documento técnico Enumera el consumo de energía básico y máximo de todos los Mac Mini. El fabricante ha vuelto al modelo original lanzado en 2005, que tenía el procesador PowerPC G4 antes de cambiar a Intel. Esta página le permite determinar quince años de desarrollo de tecnología de la información desde la perspectiva del consumidor, desde PowerPC hasta Apple Silicon, cubriendo todos los modelos Intel. Ha estado estancado durante quince años, especialmente en la era de Intel.

Consumo básico y máximo para cada generación de Mac Mini desde el primer modelo de 2005 (datos de Apple, tabla Maggeneration).

Apple ofrece cuatro valores para cada generación de Mac Mini: base y consumo máximo de energía en vatios, así como base expuesta y máxima salida de calor. TPU / h. Los dos están estrechamente vinculados: cuanto más usa una computadora, más se calienta y los dos están en proporción suficiente para que podamos centrarnos en el consumo de energía para analizar este desarrollo histórico.

Esencialmente, Apple define el consumo básico de Mac On, pero es pasivo. El sistema está configurado por defecto y solo el detector está abierto (no se utiliza ninguna otra aplicación). La medición se realiza en el enchufe de pared, lo que permite tener en cuenta posibles pérdidas. El consumo máximo es diferente, que corresponde a la potencia que se puede suministrar cuando la potencia del sistema se utiliza al 100%.

El primer Mac Mini con un procesador PowerPC G4 a 1.25 GHz en realidad usó una base de 32 W y hasta 85 W a plena potencia, no el Lightning of War. La medida básica fue la más alta en todo el gráfico y luego evidencia que los procesadores no eran exactamente óptimos. La transición a Intel trajo consigo mucha potencia del sistema y falta de potencia central.

El cambio de Intel es fácil de entender: en cinco años, el Mac Mini usará tres veces menos en inactivo y su consumo máximo seguirá estancado en 85 W. Al mismo tiempo, los procesadores Intel Core 2 Duo han aportado las ganancias más significativas en el lado del rendimiento y los Mac Mini son los mejores todoterreno. Luego se estropea, que es de 10 W base con un consumo y la batería se bloquea con un máximo de 85 W, pero el rendimiento se estanca.

Evolución generación tras generación del consumo básico y máximo de cada Mac Mini desde 2005.

Apple también ha perdido interés en la Mac Mini, descontinuando las actualizaciones anuales desde 2012. El consumo básico se reduce aún más para alcanzar el récord histórico de 6 W de la generación 2014, pero los procesadores Intel no han traído una “mejora neta” en esto. La generación 2018 está firmando un retorno a una mayor eficiencia, pero esto a costa de la explosión del consumo, que es una base de triple multiplicación y más del 43% al nivel máximo.

La transición a los chips de silicio de Apple en 2020 es tan espectacular como lo fue para Intel en 2006. No solo el consumo del Mac Mini nunca ha sido menor con un máximo de 39 W, ¡el consumo básico del Mac Mini de 2005! -, pero un nivel básico a 7 W. Todo esto, mientras aumenta el rendimiento, como describimos en nuestra prueba:

Queda por ver si Apple seguirá mejorando el rendimiento de sus chips sin disparar el consumo o si se repetirá el estancamiento al estilo Intel. Responde en unos años, pero podemos estar seguros cuando miramos el camino de los chips dedicados al iPhone y al iPod durante diez años …