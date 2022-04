Conferencia de innovación de Apple

Es oficial: Apple organizará su conferencia de desarrolladores insignia (WWDC) en línea durante el 6 y 10 de junio de 2022. Un evento ineludible para descubrir las futuras novedades de la marca Apple.

Resumen

manzana Su próxima conferencia de desarrolladores anunció las fechas de la Conferencia Global de Desarrolladores. Sorprendentemente, este es el primer lunes de junio de cada año. WWDC (a veces llamado «deub deub» por los amigos debido a las dos W que se pronuncian «deubeuliou» en inglés) es, por lo tanto, una mina de información, aunque está dirigida principalmente a desarrolladores de aplicaciones para todas las marcas de dispositivos. Toda la comunidad de clientes y fans de la marca, pues durante este evento se ofrecen nuevas versiones de todos los sistemas operativos: iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS. Los anuncios más importantes están reservados para la conferencia inaugural, el popular discurso de apertura. En una emboscada este año, los procesadores «House» de Apple Silicon son el último modelo de Mac en cambiar a la Mac Pro.

Tenga en cuenta que, por tercer año consecutivo, WWDC2022 se llevará a cabo completamente en modo virtual, es decir, en línea. El texto clave de apertura no se transmitirá en vivo cuando diferentes jefes de Apple se sucedan en la plataforma. Somos dueños de la presentación de video pregrabada que todo el mundo puede ver simultáneamente a través de Internet (ver más abajo). Un pequeño cambio a lo mismo: Apple ha anunciado que los desarrolladores y estudiantes serán seleccionados para ver la misma película en la pantalla grande en el Teatro Steve Jobs en la sede de Apple. Podrán ver y probar algunas de las nuevas funciones anunciadas el 6 de junio, que estarán dedicadas a ellos. Entre los estudiantes existentes, algunos serán premiados como parte del Swift Student Challenge, que durante tres años ha permitido a Apple destacar a los jóvenes desarrolladores de aplicaciones diseñadas en su lenguaje de programación Swift.

Todos esperan con ansias las nuevas características anunciadas durante el discurso de apertura de la conferencia inaugural el lunes 6 de junio a las 7 p. m., hora de Francia. Pero no debemos olvidar que la WWDC en realidad durará cinco días desde el lunes 6 de junio 20 hasta el viernes 10 de junio de 2022. El público en general estará menos interesado ya que las conferencias que se realizarán en los próximos días estarán dedicadas a los detalles técnicos más importantes. Los desarrolladores, sus aplicaciones aprovechan al máximo las funciones del nuevo sistema operativo y las máquinas potencialmente nuevas anunciadas durante el discurso de apertura (ver más abajo). Antes de la crisis de salud, solo se transmitía públicamente el discurso de apertura, mientras que las conferencias del día siguiente estaban reservadas para quienes viajaran a California. Dado que la WWDC se lleva a cabo de forma totalmente remota, todas las conferencias son accesibles para todos los que no son desarrolladores. Mucha información para cualquiera que quiera pasar decenas de horas frente a una pantalla.

Una manera fácil de ver la nota de apertura de la Conferencia Global de Desarrolladores página de YouTube de Apple. Unos días antes del evento, la página de inicio anunciará la fecha y hora del evento. Puede comenzar a mirar sin siquiera esperar: ¡pero no verá nada antes del tiempo especificado! Cada vez, miles de personas abren previamente la página de YouTube. También el número de visitantes aumenta a medida que se acerca la noche a las 7 de la tarde. Detalle más destacable: Al igual que la última nota importante de Apple, puede ejecutar versos en francés. ¡Conveniente si no hablas inglés con fluidez!

Por supuesto, puedes seguir el discurso de apertura de la WWDC 2022 sitio web de manzana– Brinda acceso directo al video de transmisión del evento cuya página de inicio. Y si estáis interesados ​​en las conferencias de los próximos días, debéis ir Sitio dedicado para desarrolladores. Para el 6 de junio, no dude en ir allí: encontrará una rica lista de videos en todas las áreas de desarrollo.

¿Qué anuncios se esperan de la WWDC 2022?

Como siempre, los rumores circulan antes del efecto del Día D del discurso de apertura en la Conferencia de Desarrolladores de Apple. Como viene siendo habitual Apple ha anunciado nuevas versiones de todos sus sistemas operativos: iOS 16, iPadOS 16, Mac OS 13 (y el nombre del actual Monterey), WatchOS 8 y TVOS 16. Después de la presentación, las primeras versiones beta estarán disponibles para que los desarrolladores las instalen y prueben. Después de unas semanas, se ofrecerá una versión llamada versión beta pública a cualquiera que lo desee. ¡Tenga en cuenta que esta es la versión que debe usar bajo su propio riesgo!

No es raro que la WWDC sea una oportunidad para que Apple anuncie nuevos dispositivos. Se espera que el velo se elimine este año en la última computadora que aún no ha cambiado para los procesadores «House» de Apple, la Mac Pro. Uno de los más raros, Apple lo mencionó durante el evento del 8 de marzo de 2022 anunciando el último Mac Studio (lea nuestro artículo Mac Studio: el monstruo del poder para los creativos) John Turns, vicepresidente a cargo de hardware, dejó caer la breve oración: «Nuestra transformación casi ha terminado, excepto por el último producto, la Mac Pro. Pero eso es en otro momento». Así que probablemente será el 6 de junio. Todavía no sabemos nada de este nuevo gama alta que tiene una misión más pesada que el estudio de Mac en el poder. Probablemente estará equipado con dos procesadores M1 Ultra, que ya están compuestos por dos procesadores M1 Max. ¿Es el nuevo Mac Pro diferente del Mac Studio en términos de capacidades de expansión interna como el Intel Mac Pro actual? Hasta ahora, ninguna respuesta. Sin embargo, incluso si este nuevo Mac Pro se ofrece en WWDC, no se debe esperar que esté disponible de inmediato, sino a finales de año. Aquellos en alto poder necesitan ser pacientes.

El poder excepcional que esperamos en la próxima Mac Pro debería ser de particular interés para aquellos que crean animaciones 3D para mundos en realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR). Sabemos que Apple ha estado trabajando en el proyecto de casco o gafas VR / AR durante mucho tiempo. Quizás la WWDC 2022 sea una oportunidad para que Apple muestre un poco más en este sentido, aunque nada es seguro por el momento.