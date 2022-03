Con lágrimas en los ojos, Nabilla Benatia dice de su segundo embarazo: «Me escondía mucho porque me avergonzaba»

Este miércoles 16 de marzo Nabilla Benatia apareció entre lágrimas en su cuenta Instantánea. A los 30 años, la modelo está embarazada de su segundo hijo y dice que no ve la hora de conocerlo. Sin embargo, hay momentos en que una mujer entra en pánico durante el embarazo. Eso fue lo que pasó el miércoles. Nabillah dijo que estaba muy asustada y que no estaba lista para recibir al recién nacido.

Ya no es un secreto que Nabilla Benatia, de 30 años, está esperando su segundo hijo. En unos meses, el bebé recién nacido se unirá a una pequeña familia realmente feliz. Pero mientras tanto, la modelo confía en sí misma, se captura y cuenta su día a día. Aunque Nabilla dice que tiene mucha paciencia ante la idea de conocer a su futuro hijo, a veces también le entra el pánico.

El miércoles 16 de marzo, el joven de 30 años apareció entre lágrimas en su cuenta de Snapchat. Ella reveló algunos sobre este segundo embarazo: «Sigo diciéndome que voy a estar bien. Pero tengo mucho miedo. Vergüenza o vergüenza decir que tengo miedo. Tengo tanto miedo que no sé cómo hacerlo».Ella dio a la comunidad.

La madre de Milan dice que no tiene derecho a la idea de tener un segundo hijo porque todavía se siente como un bebé. «Me estoy convirtiendo en madre de dos hijos. No está planeado, tengo la intención de tener más hijos en mi cabeza. Estoy tratando de ser una adulta, pero en realidad no lo soy. No. Una gran página de bebés no tiene me dejó todavía, así que me estoy volviendo loco».Ella dice.

La modelo admite que la relación con su hijo de 2 años no siempre ha sido fácil para ella con el joven Milán. “Creo que es muy sensible con mi hijoElla estuvo de acuerdo. No puedo ser duro. Lucho cuando le digo que no estoy ahí, y cuando lo veo llorar me hundo sin demostrarlo. Todos los días con mi hijo me digo que no es fácil, entonces ahí”

Dicho esto, a pesar de las dudas y preocupaciones, la pequeña familia crecerá rápidamente.