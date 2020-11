Con lágrimas en los ojos, Floppy DeSoro se despidió del Contanto 2020

Sliding Tesoro’s Cry (Video: “Contando 2020”, Eltress)

Exposición Viernes 2020 canta Tuvo muchos momentos difíciles porque luego de su difícil enfrentamiento Naccha Guevara, Lola LaDor Formalizó su renuncia al concurso Alojado por Ángel de brito Y Larida Fernandez. Además, de esta manera, se fue sin pareja Lucas Spataphora, Fue directamente al evento final de la votación telefónica sin la oportunidad de participar en la pelea.

Así, la pareja que El Trace intentó salvar por el jurado del reality Agustín Sierra mi Comedia infall, Cynthia Fernandez Y Fosundo Macrana Y Tesoro deslizante Y Pablo Tarturiello. Y, después de la discusión Carina La Princetta Tejeta, Oscar Mediavilla, Moria Cason Nacha es quien tiene que definir su futuro apelando al final del público.

Finalmente, con el 56 por ciento de los votos, la audiencia eligió a Spadaphora para continuar el concurso, por lo que el producto debería encontrarle un nuevo aliado. Este caso es diferente Alex Kanikia: El joven también renunció y dejó a su pareja sin trabajo, Melina Di Piano. En ese caso, se ordenó la remoción de la pareja porque solo uno de sus miembros era popular.

Deslizándose sobre una de sus presentaciones en Condonto 2020 (Foto: Instagram)

“Me encanta cantar y seguiré haciéndolo. Quien quiera“Floppy dijo que se aseguró de estar listo para continuar con su canción. Agregó: ” Estoy muy feliz por todo lo que me pasa. Quiero agradecer al jurado porque son los mejores profesionales más allá de cualquier gira ”. Sin embargo, luego de mencionar a su equipo ya su pareja que consideraba “un amigo”, ese modelo se vino abajo.

Fue entonces cuando se le llenaron los ojos de lágrimas. “Me resulta muy difícil porque es el lugar que más amo. Realmente aprecio todo lo que hacemos todo el tiempo.”, Continuó, refiriéndose a quienes trabajaron con él durante estos meses. Finalmente, prometió: “He crecido mucho, he mantenido todo hermoso, he conservado todo lo vivido en este camino”.

Cabe recordar que el miércoles pasado la hija volvió a la pista tras ser suspendida por supuestamente asistir a una fiesta secreta en violación de los protocolos COVID-19. Yanina Ladore Él tuvo Una discusión con Nacha terminó con la decisión de su madre de sacarlo de la competencia. “Hay un momento en el que dejo de perder tiempo y energía en lo que considero perdido”, dijo el traductor. Mi ciudad, Después de negarse a devolver el dinero al participante.

Inmediatamente, el panelista Justicia Mostró su disgusto en Twitter y anunció que el joven de 19 años en realidad no regresaría. Fue durante la Gala de la Eliminación cuando se conoció la renuncia formal de Lola. “Después de hablar con mi equipo y mi producto, Hoy decido no estar en el programa Canta. Decido cuidarme, respetarme, protegerme y, sobre todo, pongo un límite al desprecio ”, explicó la modelo a través de un video transmitido en vivo.

