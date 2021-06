Comprometiéndose con Jennifer, Jean-Pascal lo dice todo: “Tenemos una amistad maravillosa” (video)

Durante el evento del vigésimo aniversario de Star Academy, las cantantes Jennifer y Knollen no se entrevistaron para la gira y no comentaron sobre las películas de archivo de Tele Hook.

“Tuvimos una buena discusión”.

Pero también se planea una bonificación para marcar el evento. Se emitirá en septiembre y ya se ha realizado el rodaje. ¡Esta vez, Jen estará allí! Jean-Pascal tomó la palabra para describir este momento. A pesar de lo feliz que es todo, explica que se lo pasó de maravilla con sus ex novias.

Después de que compartió públicamente su insatisfacción, sus fanáticos nunca dejaron de preguntarle si la confrontación con Jennifer había sucedido correctamente. “Jen, sí, me alegro de volver a verla, hablamos. Tengo un pequeño espacio para ella. No estaba allí cuando tenía 20 años. Aparentemente no le advirtieron. No lo sé”. Explica “JP”.

“Nada mal”

“Pero ella me conoce, sabe que no tiene sentido. Hablamos de eso, a diferencia de lo que la gente dice en Twitter, no tiene sentido. Ella estuvo allí, cantó tan bien. Una canción maravillosa de Serge Lama. Nos volvimos a encontrar, fue genial. Nos reímos. Eso es bueno, qué alegría, ha pasado mucho tiempo desde que sonreí tanto “.

“Sin tensión con Jen y Mario”

También se destacó un enfrentamiento entre Jen y Mario. Pero, de nuevo, todo parece volver a la normalidad. “Sin tensión con Jen y Mario. La prensa lo eleva todo. Nos reencontramos con amigos, pero tenemos una amistad maravillosa y fue maravilloso volver a verlo. Son las redes, es la revista, siempre quiere sacar cosas, pero ya ve, este va a ser un gran momento. “

Los candidatos nunca se han visto en 20 años, ¡pero ya no planean esperar mucho! Esperamos mucho tiempo para volver a vernos, pero no estuvo tan mal, esperamos 20 años después porque así debería ser. Por otro lado, ¡nos dijeron que llevábamos más de 20 años esperando para volver a vernos!