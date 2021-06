Comprensión infinita de Dios por el príncipe Derek – Pensamiento del día

Sin letras



Salmo 94.18-19 Cuando digo: ¡Me tiembla el pie! Señor, tu amor está conmigo. Cuando los pensamientos acuden a mí, tus consuelos alegran mi alma.

La Biblia nos envía una de las cosas que siempre me alegra de la imagen de Dios. Conoce nuestras debilidades. Él es consciente de nuestras debilidades y nunca escuchará nada más allá de nuestras capacidades.

Todo lo que pide es lo que tenemos y le damos Proporciona Lo cual no está en Su gracia. El salmista dice aquí “Me tiembla la pierna“Estaba en un estado de gran incontrolable. No podía salvarse a sí mismo, pero dijo con tanta gratitud”.Tu bondad, oh Señor, me sostiene“Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces.

Cuando llegamos a un momento en que nuestros pies se están desmoronando, en Su gran amor y gracia, Dios extiende Su mano y nos sostiene y nos salva. Entonces el salmista dice: “Cuando el dolor es grande dentro de mí, sus consuelos alegran mi alma”. Nuevamente, podemos experimentarlo en la vida real.

En tiempos de dolor, temor y tentación, Dios nos consuela y, a pesar de nuestros problemas, Su consuelo hace feliz nuestra alma. De hecho, cuanto más fuerte es la oposición, más grave es el problema, más experimentamos el gozo que nos llega del consuelo de Dios.

pedir La voz de dios

Tomemos el tiempo para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Si la tormenta llega a tu alrededor, pídele a Dios que pacifique tu alma.

Orar es fácil. Hablamos con Dios como si fuera nuestro amigo más cercano. Dios nos ama y puede escuchar todo. Aquí hay un ejemplo de oración: “Señor, ayúdame a proclamar como un salmista: Cuando mi pie tiembla, oh Señor, tu misericordia está conmigo. Cuando los pensamientos acuden a mí, tus consuelos alegran mi alma. Tú lo eres todo para mí, elijo avanzar por fe, no por vista. “

En renta señor

Alabar a Dios es mostrarle nuestra gratitud. Hoy, ¿cuáles son las lecciones que reconoces? Tómate un tiempo para agradecerle por esto.

Akir Hoy

Ahora profundice en lo que ha recibido. ¿Qué puedes hacer para usar lo que Dios te ha dicho? Escriba los pasos concretos que puede tomar.

க .ரவ El Señor

Nuestro camino hacia el día está llegando a su fin. Oremos juntos para honrar a nuestro Dios.

“Señor, estoy muy agradecido por tu misericordia y paciencia conmigo. Muchas veces, cuando estaba débil, me agarraste de la mano y me levantaste. ¡Gracias por su comodidad y su apoyo! ¡Por tu gracia, gracias por ayudarme a soportar las pruebas! Reino, poder, gloria para ti por siempre. ¡Manténganse al tanto! “