Vive en Evelyn, pero para comprar su coche, Keenan se fue a Alemania. “Aquí es donde lo encontré DS3 que estaba buscando “. Modelo 2018, DS estampado y ya no Citroën como los primeros ejemplares que compró usados. “Es un modelo 1.6THP de 165 CV y ​​tiene una longitud total de 66.000 km”. El ex vendedor, que retomó sus estudios, lo negoció por 12 mil euros. En su poder desde hace unas semanas, ya ha añadido 2.000 kilómetros al cuentakilómetros. Soltero y sin hijos, el joven de 26 años está completamente satisfecho con las tres puertas de su automóvil y, por el momento, no necesita la nueva versión que está imaginando, porque “DS3 se ha convertido” DS3 CrossbackUn SUV más familiar.

Dailymotion comparación de vecinos. Kinan reemplaza su DS3 en la ciudad por un SUV DS3 Crossback

Es cierto que el crossover no tiene nada que ver con el auto urbano que lo precedió, del que solo toma prestada parte de su nombre. Y una aleta de tiburón bebé en el pilar central. Notó Keenan. Un recordatorio de la primera versión es bastante apartado, porque para el resto, todo ha cambiado. Si la altura no es sorprendentemente diferente (el Crossback era apenas 6 cm más largo que su predecesor), el SUV es 4,12 m, o 18 cm más largo que el DS3. Evidentemente, estaba equipado con cinco puertas, cuando su predecesor solo tenía tres. En cuanto al estilo exterior e interior, difiere radicalmente de un coche a otro.

Brecha tecnológica entre los dos autos

Sin embargo, el Kenan DS3 está particularmente bien equipado para un automóvil nacido en 2009, incluso si su modelo se benefició de un rediseño reciente en 2016. “Es equipo alemán, por lo que no siempre se puede comparar con lo que se hace en Francia, pero tengo asientos con calefacción, conexión Carplay, radares delanteros y traseros”. Agregó un coyote para mayor tranquilidad, pero cuando descubrió el DS3 Crossback, fue consciente de la brecha tecnológica entre dos épocas y dos autos, particularmente con la asistencia para el mantenimiento del sendero, la carga por inducción y el ancho de la cabeza. Crossback.

Mientras conducía el nuevo modelo, Kinan se sorprendió por la comodidad. “Ya no es un kart como el mío”. Sin embargo, lamenta la placa digital en lugar de los contadores de agujas porque lo considera “demasiado pequeña”. Por otro lado, la caja de cambios automática EAT8 encuentra la ventaja con sus propios ojos, “Incluso si ella tiene algunas dudas a veces” Se compensan con las paletas en el volante si es necesario. En cuanto al motor, el Crossback tiene un solo cilindro y 10 caballos menos que el Kenan DS3. Sin embargo lo encontró “Estos tres cilindros arrancan mejor a revoluciones más bajas”. Pero, ¿qué pasa con el espacio extra? ¿Asientos traseros y 350 litros, mucho más grande que su maletero? Si valora el lugar que ha ganado, admite no usarlo por el momento. “Por supuesto, mi contador 86 tendría dificultades para sentarse en la parte trasera del DS3, mientras que yo me siento muy cómodo en el crossover”. Al mismo tiempo, el lugar de Kenan estaba al frente y detrás del volante.

De repente, no ha cambiado su DS3 recientemente adquirido por este Crossback al que hizo unos kilómetros. No todavía, de todos modos. Pero quién sabe, si algún día no necesita un coche más cómodo, menos karting, puertas traseras y un maletero más grande.