Como un reloj en Windows 10X M1 Max y Nokia anterior

Windows 10X puede ejecutarse en todo tipo de computadoras. Los desarrolladores se divierten instalándolo en múltiples terminales, y algunos son increíbles. Por ejemplo, vimos Windows 10X ejecutándose en el teléfono inteligente Nokia Lumia, MacBook con procesador M1 o incluso en la superficie.

Windows 10X está disponible para descargar En la versión filtrada. Este nuevo sistema operativo de Microsoft fue diseñado originalmente para terminales con dos pantallas, con Surface Neo en mente, pero eventualmente será modificado Dispositivos de una sola pantalla de bajo consumo.

Los desarrolladores ya tienen en sus manos este nuevo sistema operativo y necesitamos ver cómo se ve. Tenemos un sistema operativo que tiene casi toda su funcionalidad en la aplicación de Windows 10, Pero muy simple. Su principal ventaja es que está diseñado para procesadores ARM Inicie aplicaciones Win 32 a través de la nube.

Se ejecuta en Windows 10X Lumia

Los desarrolladores se divierten instalando el sistema operativo en todo tipo de computadoras, lo que a veces es sorprendente. En Twitter, un tal Gustav Mons incluso lo rechazó ¡Antiguo Nokia Lumia 950 XL! Otras terminales también se utilizaron como conejillos de indias.

Este es un ejemplo de otro tweet de Daniel Carnev La superficie está instalada en viaje., Equipado con un procesador Intel Gold de muy baja potencia. Si Windows 10X funciona bien, indica algunas limitaciones más, la cámara está deshabilitada como WiFi.

Finalmente, un desarrollador llamado @imbushuo instaló Windows 10X Su MacBook con procesador M1. Como recordatorio, el procesador M1 proporcionado por Apple hace unos meses se basa en una arquitectura ARM. Por lo que puede adaptarse completamente a Windows 10X.

Sin embargo, cabe señalar que la instalación en estos sistemas no es fácil y no es particularmente útil. Sin embargo, hay un logro. Windows 10X aún no está disponible oficialmentet, pero debería suceder pronto. Equipa terminales de baja potencia con una sola pantalla, pero es adecuado para ambas pantallas. A Neo todavía le falta la superficie que debería ser la columna vertebral del sistema operativo cuando se lance, y estamos esperando noticias de Microsoft al respecto.