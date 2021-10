Cómo solucionar problemas de sonido para notificaciones por correo

Un problema que afecta a muchos usuarios de iPhone.

Ha pasado más de un mes desde que iOS 15 estuvo disponible, y está claro que el nuevo iPhone OS no atraerá a los usuarios tan rápido como sus predecesores. En dos días, la tasa de adopción fue solo del 8%, mientras que iOS 14 fue del 14% o casi se duplicó. Las razones pueden ser muchas: funcionalidades sin marcar, dispositivos incompatibles, confusión de errores …

Y está claro que iOS 15 no está exento de problemas. En beta (eso es normal), pero especialmente desde que se presentó oficialmente, el nuevo sistema operativo de Apple está lleno de todo tipo de errores: el Apple Watch no se abre cuando el iPhone está desbloqueado, el Face ID ya no funciona. Un problema que afecta a muchos usuarios, es muy fácil de solucionar.

Para hacer esto, vaya a la configuración de su iPhone y vaya a la pestaña Correo. Entonces presione Anuncios, Luego Personalizar notificaciones.

Seleccione la dirección de correo electrónico donde desea recibir notificaciones de audio. En nuestro ejemplo, seleccionaremos la dirección de Outlook. prensa Arriba, luego verifique la pestaña Alertas. Verá aparecer un nuevo menú para seleccionar el sonido. Vaya a este menú y seleccione el sonido que desea reproducir cuando reciba el nuevo correo electrónico.

Por lo general, es necesario corregir el error. Si este no es el caso, entonces tal vez haya una solución: espere la nueva conexión de Apple …