¿Cómo prevenir los mosquitos en el dormitorio? ¡5 soluciones repelentes para seguir este verano!

Los insectos vienen en días hermosos, especialmente los mosquitos. Aunque tenemos muchas estrategias para evitarlos, no necesitamos escapar de ellos. Por la noche nos impiden dormir y durante el día no podemos dejar de rascarnos esos desagradables granitos. Pero, afortunadamente, existen trucos naturales para solucionarlo. Entonces, aquí le mostramos cómo evitar los mosquitos en el dormitorio y pasar las noches tranquilas de verano.

¿Qué podría ser más molesto que el sonido de un mosquito arrastrándose alrededor de tu cabeza por la noche? Cuando se enfrentan a estas pequeñas bestias, algunos no dudan en aplastarlas. Pero, ¿es esta la técnica adecuada para deshacerse de ella? buenas noticias ! ¡Probamos 5 consejos para mantener a los mosquitos fuera del dormitorio y dormir tranquilo!

Instalar plantas para mantener a los mosquitos fuera de la casa.

¿Qué planta para repeler mosquitos en el dormitorio de los adultos o de los niños? Rocíe sobre sus sábanas, en un frasco en la ventana, en el dormitorio o en una taza, como una niebla de almohada Mesita de nocheLa lavanda es una planta imprescindible para repeler los mosquitos por la noche. Además te ayuda a dormir mejor. Otras plantas repelentes que lo invitan a su hogar incluyen:

Tipo de planta de jardín.

Basílica

menta

Romero

Mantén alejados a los mosquitos con citronela

¿Qué aceite esencial elegir para ahuyentar a los mosquitos por la noche? El fuerte aroma a limón repele todas las plagas, incluidos los mosquitos. Así que pon unas gotas de aceite esencial en tus sábanas o en tu difusor eléctrico ¡y listo! También puedes usarlo para crear Inicio almohada niebla. Si no te gusta la limonada, reemplázala. aceite esencial de eucalipto.

asustar a los mosquitos con café molido

Muy útil frotar el cuerpo, Los posos de café también son perfectos para repeler los mosquitos en el dormitorio. El café molido de cualquier marca servirá. Entonces, en lugar de tirar los posos de tu café de la mañana, recíclalos colocándolos en una taza pequeña que instales en el dormitorio. ¡Gesto anti-residuos y anti-mosquitos al mismo tiempo!

Evita atrapar mosquitos con limón

Lemon es un intento de repeler mosquitos y un auténtico truco de abuela. Entonces, corta un limón o limón por la mitad y pega unos clavos en él. Coloca los cítricos en un bol y colócalo en tu mesita de noche. A la mañana siguiente, los mosquitos son un mal recuerdo. El vinagre blanco es una buena idea para mantener a los mosquitos fuera de casa. Sin embargo, es muy recomendable para jardinería.

Haz una trampa casera para insectos en agua jabonosa.

Así como nervadura de fruta, Los mosquitos se sienten atraídos por el olor agradable y el agua estancada. Entonces, si desea pasar una noche tranquila en su dormitorio, coloque un recipiente pequeño lleno de agua jabonosa cerca de su ventana. Los insectos inspirados en él se asentarán en él y las pompas de jabón estallarán y se hundirán.

Algunos consejos para mantener a los mosquitos fuera de casa

Para evitar que los mosquitos entren, no arroje dulces ni fragantes. En el dormitorio, te aconsejamos no untar tu cuerpo con perfumes demasiado fuertes. Aunque el gel de ducha de cítricos es ideal para los días soleados, ¡evítalo cuando te vayas a la cama! Un truco ingenioso es inusual, es instalar un ventilador. Los insectos voladores no aprecian las corrientes de aire.

También se debe evitar el estancamiento del agua. Junto con la ola de calor, crea un ambiente propicio para los mosquitos y otros insectos. ¡Feo! Olvídese del agua de vaso, los ramos de flores y las plantas de interior mal drenadas en el dormitorio. Ahora aquí hay algunos medicina para picaduras de mosquitos.