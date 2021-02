Cómo instalar un disco duro SSD adicional en la consola

Esto no es una primicia para nadie, la PS5 tiene menos espacio de almacenamiento. En papel, se han anunciado 825 GB de espacio de datos, pero en realidad está disponible para 667 GB una vez que se completan el sistema operativo y las actualizaciones. Tengo que decirte que si quieres presumir de la hermosa biblioteca de juegos digitales, debes pensar en buscar alternativas. Los puertos USB 3.0 de la PS5 tienen discos duros externos insertados, pero su velocidad de procesamiento computacional no es la misma que la del NVM SST disponible dentro de la consola. Sin embargo, dado que es la lágrima oficial de la PS5 fabricada por Sony, somos muy conscientes de que una interfaz M2 permite que la PCIe 4.0 compatible agregue un disco SST adicional. Si esta función aún no está implementada y estamos esperando que Sony revele una lista de fabricantes y modelos que son compatibles, hemos decidido brindarte un video tutorial para explicar paso a paso cómo desbloquear tu PS5 y cómo insertar una SSD. Sin miedo a dañar tu consola. Tienes que ser un bebé y tener cuidado y tener un destornillador Phillips. Damien Griffith, nuestro experto en hardware del equipo editorial de JEUXACTU, cumplió con esta capacitación. Por favor, disfruta.