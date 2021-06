Cómo instalar iOS 15 frente a todos

Para descargar iOS 15 ahora, debe tener una cuenta de desarrollador.

Este lunes 7 de junio, WWDC anunció 2021, iOS 15 anunció Lleno de innovaciones Para usuarios de iPhone. De estos, veremos que hay un FaceTime muy mejorado, pero una aplicación iMessage más integrada o una aplicación gráfica completamente rediseñada que conducirá a esta realidad desarrollada.

Sin emabargo. Para tener en sus manos estas muchas características nuevas, debe ser paciente. De hecho, el lanzamiento oficial de iOS 15 no debería tener lugar antes de septiembre u octubre, mientras que la primera versión beta pública no se lanzará hasta julio. Sin embargo, algunos de los afortunados ya pudieron tenerlo en sus manos tan pronto como se anunció en iOS 15: Desarrolladores.

Puede que no lo sepas, pero cualquier persona con Apple puede tener una cuenta de desarrollador. Sin embargo, en el mundo de Apple, no tienes nada. Por lo tanto, es necesario pagar 99 € / año para tener la oportunidad de tener en sus manos el sistema operativo frente a todos. Además, si desea embarcarse en una aventura, asegúrese de hacer dos cosas: Crear (ejecutar) una copia de seguridad iCloud O adentro Local) Antes de instalar la versión beta, use un iPhone que ya no use. De hecho, iOS 15 todavía está en desarrollo y puede estar plagado de errores y problemas graves. Para hacer esto, Primero verifique si el iPhone que desea usar es compatible con iOS 15.

Suscríbete al programa de desarrolladores de Apple

Si no tienes frío por estas tres compulsiones, puedes embarcarte en la aventura Prueba beta Al desarrollador. Primero, asegúrese de tener una cuenta de Apple. Entonces dirígete Esta dirección. Encontrarás toda la información relacionada con el programa desarrollador (en inglés). Después de leer todo, si lo desea, haga clic en Registrarse En azul arriba a la derecha.

En nuestro caso, nos inscribiremos en el programa como persona que opera en el sector privado. Así que no olvide leer el siguiente párrafo Registro como individuo, Asegúrese de haber habilitado la autenticación de dos factores y haga clic en Comienza tu registro.

Inicie sesión con su ID de Apple (su dirección de correo electrónico) y la contraseña asociada. Verifique el proceso de autenticación para continuar con el proceso de membresía.

En la ventana que sigue, Apple le dirá su ID de desarrollador y la cantidad que tiene que pagar. Si desea habilitar la actualización automática de facturación, marque la casilla en la parte inferior de la ventana y haga clic en Compra.

Apple le pedirá que inicie sesión nuevamente con su cuenta antes de ir a la página de facturación. Después de ingresar sus datos de pago y verificar la transacción, recibirá un correo electrónico de confirmación. Luego cierra la pestaña.

Entonces sigue Esta página Relacionado con el plan de desarrollo para iOS. Luego haga clic en Descarga Tamil Parte superior derecha. Se le pedirá que vuelva a conectar su cuenta de Apple. Obviamente, no olvide vincular lo que pagó por la suscripción.

Puede acceder a la lista de sistemas operativos beta disponibles para descargar. Por ejemplo, vemos iOS 14.7 y iOS 15, MacOS Montessori o TVOS 15. En este caso, nuestro sistema operativo preferido es iOS 15. Luego haga clic en Instalar perfil Junto a la versión beta de iOS 15. Su computadora descargará automáticamente el archivo que contiene la versión beta de iOS 15, se llama iOS_15_Beta_Profile.mobileconfig.

El resto variará dependiendo de si descargó el perfil de su iPhone o computadora.

Instalar iOS 15 Beta

Si descargó iOS 15 desde una computadora, debe transferirlo al iPhone de su elección: Mail, iCloud, etc. El archivo no es muy grande y se puede convertir sin problemas. Una vez en tu iPhone, busca el archivo y tócalo.

El archivo se agregará automáticamente a los perfiles de actualización instalados en su iPhone. Ve a la configuración de tu iPhone. En la parte superior de la ventana, verá el botón Perfil subido. Presiónelo después de verificar la compatibilidad del perfil (debe ver Verificado En verde), presione Instalar en pc.

Luego se le pedirá que ingrese el código de seguridad del iPhone y luego otorgue su consentimiento para instalar la versión beta. Entonces presione Instalar en pc En la parte superior derecha, confirme su elección y luego reinicie su teléfono inteligente. Cuando se despierte, no se sorprenda si su iPhone todavía ejecuta iOS 14. De hecho, es necesario instalar iOS 15.

Para hacer esto, no hay nada simple. Vaya a la sección Configuración de iPhone General. Entonces presione Actualización de software. Su iPhone hará una búsqueda corta y luego le dará la versión beta de iOS 15. Acepte la instalación presionando Descargar e instalar.

Después de un proceso de descarga e instalación relativamente largo, ¡tendrá la oportunidad de probar iOS 15! No se preocupe si hay algunos errores, Apple ahora está trabajando para solucionarlos.