¿Cómo eliminar realmente el vello crecido?

¡No te aplastes los pies y hagas algo peor que mejor! Estas son las reglas a seguir y consejos para eliminar el vello crecido.

En verano, soñamos con revelar nuestros muñones procesados ​​y perfectamente afeitados en una falda, vestido o traje de baño. Para los fanáticos que no se afeitan, aclarar la parte inferior de las piernas al sol es una alternativa muy suave. Pero si tener pelos en las pantorrillas no es lo tuyo, definitivamente ya te has metido en la caja. “Cabello crecido” Después de afeitarse o depilarse. Para algunos, incluso puede ser una verdadera prueba hasta el punto de exponer sus pies en verano. Nuestras soluciones para afrontarlo están aquí.

¿Qué es el cabello crecido?

Los cabellos crecidos son cabellos que no penetran en la piel. Esto se debe a que fue en la dirección equivocada o no. La piel está deshidratada y no tiene suficiente descamación.. Como resultado, la piel muerta se acumula y evita que el cabello pase a través de la piel. ¿Cuál es la principal razón por la que el cabello crece? Depilación Con maquinilla de afeitar, cera o depiladora eléctrica. Están especialmente preocupados por las personas con pérdida de cabello o rizos.

¿Cuál es la razón para eso?

¿Por qué el afeitado o la depilación con cera provocan el crecimiento del cabello?

Al afeitarse, use una cuchilla doble o triple en su lugarCuchillo individual Facilita su aparición. Esto se debe a que la primera cuchilla tirará del cabello, mientras que las otras cortarán el desplumado debajo de la piel. Entonces emergerá el cabello cortado debajo de la piel. Afeitarse de forma incorrecta El cabello también es malo para el recrecimiento porque este último puede afectar su crecimiento y crecer debajo de la piel.

En cuanto a la depilación, el principio es el mismo ya sea con cera o con depiladora eléctrica. Cubre el hecho de que actúa en la dirección opuesta al crecimiento del cabello.

¿Cómo evitarlo?

El primer paso es Peladura Piel a menudo para eliminar las células muertas a pesar del exfoliante o el guante exfoliante. Este gesto se realiza antes de la depilación. Después de la depilación o el afeitado, esta vez sobre eso. Hidrata tu piel. Los aceites esenciales son buenos compañeros para reducir las rojeces, por eso los mezclamos con nuestro cuidado diario. También puedes optar por cremas y lociones naturales a base de almendras dulces, argán o nopal. Una vez terminada la cera, evitamos Ropa muy ajustada Esto conducirá a Fricciones Contra la piel y favorece el crecimiento del cabello.

Si todavía aparece un cabello crecido, es mejor Déjalo ir solo. En rojo, se puede aplicar una crema tópica o una Compresa de agua calienteLos pelos encarnados ayudan a elevar la superficie de la piel. Si el vello es visible en la superficie de la piel, es mejor eliminarlo limpiamente. Una aguja o pinzas. Para expandir los poros del cabello, exprimimos agua caliente de antemano. Si el vello todavía está debajo de la piel, no pellizque ni excave en la piel para intentar quitarlo. Puede causar Cicatrices Y marcas marrones estándar.

La depilación láser

La depilación láser es la mejor solución para un método de depilación interna. “El Láser médico Es muy eficaz en el cabello crecido porque primero debilita el bulbo y el cabello y luego los destruye. El cabello es impresionante en el cabello adulto ”, explica Natalie de Bond, enfermera y experta en depilación láser.

“El láser genera un calor intenso, que destruye los folículos pilosos y por lo tanto el cabello”, agrega. “Tienes que contar el promedio 6 a 8 sesiones Repartir durante un año, dependiendo de la parte del cuerpo a tratar. Si decides utilizar la depilación láser, es importante no arrancarte el vello hasta 4 a 6 semanas antes de la primera sesión, y luego no rasgar el bulbo durante todo el tratamiento ya que esto evitará que el láser lo destruya. “.

