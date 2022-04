Cómo el Informe Duclert cambió la percepción del papel de Francia

El presidente francés Emmanuel Macron y el historiador Vincent Douglard presentan el informe en el Palacio del Elíseo de París el 26 de marzo de 2021. Ludovic Marín / AFP

El 7 de abril es ahora la fecha oficial en Francia para conmemorar el genocidio tutsi. Veintiocho años después de la tragedia, los mítines están programados para el día 13 en el Parque de Choice.Y En el distrito de París, hay un «Jardín del Recuerdo» para rendir homenaje a las víctimas del último genocidio del siglo XX.Y Century, pero en Lyon y Burdeos. “Respeto a las víctimas, solidaridad con los sobrevivientes”, El embajador francés Antoine Anfré tuiteó RuandaNombrado en el verano de 2021. La negación de responsabilidad terminó, gracias a la declaración de Duclert y del Presidente, como una forma de rendirles homenaje. ⁇

Hace un año, el 26 de marzo de 2021, un grupo de una docena de historiadores en torno a Vincent Duchlet presentó a Emmanuel Macron un informe de 1200 páginas sobre el papel de Francia en Ruanda de 1990 a 1994, con un acceso sin precedentes a los archivos estatales. «Quiero que el genocidio tutsi ocupe su lugar completo en la memoria colectiva», dijo. Duclert mencionó al presidente en una carta de trabajo a la comisión hace dos años.

Leer más El artículo está reservado para nuestros suscriptores. Bernard Cazeneuve: «El informe Duclert es una contribución a la verdad en Ruanda, no es verdad»

El informe concluye sobre la base de casi 8.000 documentos (notas manuscritas, telegramas diplomáticos, análisis de asesores, resúmenes de asesores de seguridad, etc.). «Colección de Graves y Grandes Responsabilidades» París en el genocidio tutsi que mató de 800.000 a 1 millón en la primavera de 1994.

A lo largo de las páginas, el informe Duclert revela la máxima quiebra política, militar y diplomática del Estado francés. Si esta colección fuera demasiado para Francois Mitterrand y su personal en particular, aunque cómplices del genocidio, esta opinión no habría sido compartida por los historiadores que no buscaron experiencia legal. «La crisis de Ruanda termina en desastre para Ruanda, derrota para Francia», Los autores concluyen. Entonces, ¿Francia es cómplice del genocidio tutsi? Por cierto si queremos sumarnos a la organización genocida, ninguno de los archivos que se han consultado lo han probado. ⁇

Un documento de referencia ante el tribunal.

Disponible de forma gratuita en el momento del lanzamiento y en inglés a partir del 7 de abril – En el sitio web Vie-publique.frEl informe se descargó aproximadamente 32.000 veces al año. “La misión de la comisión permitió reconocer la cercanía y la implicación de Francia en el genocidio tutsi. Vincent Douglas cree. Esto se hizo mirando la historia cara a cara, aunque sin mucha controversia y sin mucho dolor. Creo que hay un deseo en la sociedad actual de referirse a este esfuerzo de la verdad. ⁇

