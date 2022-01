Cómo cambiar la resolución de pantalla de su móvil Android

Te enseñamos a visualizar y cambiar la resolución de pantalla de tu móvil Android según la marca del terminal.

La pantalla es uno de los componentes más importantes de su teléfono móvil porque le permite visualizar todo el contenido. Entonces, cuanto más hermosa sea la pantalla, mejor será tu experiencia. En este sentido, es importante tener en cuenta la resolución de la pantalla de tu móvil. Por ello, en esta guía te vamos a enseñar qué es resolución y cómo conocer la resolución de tu móvil.

Es posible que no establezca la resolución máxima disponible por algún motivo, por lo que veremos qué puede hacer para cambiar la resolución de la pantalla. Todos los pasos son muy sencillos porque la resolución es una de las características básicas de la pantalla. Además, puede aprender a cambiar el DPI del móvil para ver elementos más grandes o más pequeños antes de ingresar la resolución.

¿Cuál es la resolución de la pantalla y cuál es la resolución de tu móvil?

La resolución de pantalla del móvil indica la cantidad de píxeles que componen el panel. Se entiende que cuanto más altos sean los píxeles, mejores serán las imágenes. Esta característica generalmente se nombra por los píxeles del ancho y alto de la pantalla especificados en ese orden. Por ejemplo, la pantalla de su terminal puede tener una resolución de 1080 × 1920 píxeles.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la pantalla del móvil tiene máxima resolución. Por ejemplo, si el panel está en HD, los videos solo se mostrarán en esta calidad, incluso si están grabados en Full HD. La claridad de las pantallas de los teléfonos inteligentes capaces de comprar móviles más grandes con pantallas 2K, como el OnePlus 9 Pro, debe tenerse en cuenta como la mayor ventaja en los últimos años.

Actualmente, las resoluciones de pantalla más comunes en teléfonos móviles son HD + (720 × 1280 píxeles), Full HD + (1080 × 1920 píxeles) y WQHD + (1440 × 2560 píxeles). El primero está reservado para móviles baratos, el segundo está extendido, y esto lo vemos en modelos como el Realme 8i que van por debajo de los 200 euros. Por otro lado, la resolución WQHD + está reservada para móviles más avanzados como el OnePlus mencionado anteriormente.

Es posible que nunca prestes atención a esta especificación, por lo que nunca sabrás cuál será la calidad de la pantalla de tu móvil. Afortunadamente, la claridad del panel es fácil de ver y debe seguir estos pasos:

Ingrese la configuración de su móvil. Ingrese “Información del teléfono”, “Acerca del teléfono”, “Acerca del teléfono” o similar. Busque la sección “Resolución de pantalla”, donde puede encontrar la información que busca.

Si este proceso no funciona para usted, puede usar aplicaciones como CPU-Z o Inware, ya que el fabricante no muestra la resolución de pantalla en el teléfono. Estas aplicaciones son gratuitas en Google Play Store y están destinadas a notificarle sobre todos los componentes de su móvil, incluida la pantalla. Puedes conocer la cantidad de núcleos de procesador, el estado de la batería o la temperatura de los distintos componentes que la componen.

Cómo cambiar la resolución de la pantalla de tu Android

Una vez que conoces la resolución de tu móvil, es el momento de ver si has puesto la calidad al máximo o, por el contrario, hasta el punto de poner la resolución al mínimo.

Antes de realizar este proceso, debe tener en cuenta que establecer la resolución máxima da como resultado un mayor consumo de energía, por lo que la batería durará más. En este caso, tienes que sopesar si quieres disfrutar de una mejor calidad de imagen o autonomía.

Otro detalle que debes tener en cuenta es que no todos los móviles te permiten cambiar su resolución, algunos de los cuales siempre tienen máxima resolución y ninguna otra opción. Por lo tanto, no es posible establecer un estándar bajo para ahorrar energía de la batería o utilizar la función de “resolución inteligente”.

Ya sea que le permita o no cambiar la resolución de la pantalla de su teléfono Android, lo aprenderá siguiendo este procedimiento:

Abra Configuración en la terminal. Ingrese “pantalla”, “pantalla y brillo” o similar. Navega hasta el menú “Resolución de pantalla”. Al ingresar a esta sección, puede elegir entre las diferentes resoluciones disponibles o ejecutar la herramienta “Resolución inteligente”, que automáticamente reduce la calidad para ahorrar energía de la batería.

Si no encuentra la opción de resolución cuando ingresa a la sección “pantalla”, la resolución original de la pantalla del teléfono seguirá estando configurada. Para que siempre disfrute de la mejor calidad de imagen. Como decíamos, muchos fabricantes de Android no integran esta función en sus smartphones, por lo que no tienes la opción de cambiar la resolución de pantalla directamente.

