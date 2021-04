Como calumnia, la ex estrella del rap explica lo horrible que ha estado haciendo desde que se convirtió al Islam.

Desde que se retiró de la escena mediática, Diams se ha dedicado a su primer trabajo y escritura humanitaria apasionada. Sus libros fueron un éxito y todavía hoy dan en el clavo, con el particular contexto actual, debo decir que a muchos les gustaría leer lo que la madre de familia escribió hace un tiempo. En su cuenta de Instagram, también señala que sus libros no están en stock.

Ella comparte regularmente fotos y videos de los paisajes sublimes que recibe o tiene la oportunidad de visitar. Pero hoy, jueves 8 de abril, Melanie ha decidido hacer uso de la palabra para despertar la ira.

El explica: “Publiqué este mensaje en Facebook hace dos años: ‘Me gustaría señalar nuevamente que no soy dueño de la cuenta de Facebook que se vincula a la captura de pantalla. (Esta es una: Diam). Después de mi cambio, usaron mi nombre para difundir su ideas y atraer a la gente al Islam. No los conozco. Muchos recordatorios. A pesar de esto, se negaron a perder los cientos de miles de me gusta que se ganaron en la identidad de otra persona y se negaron a cerrar su página … te recuerda (es bueno), pero es mejor usarlo Tengo que decirte que soy un extraño a todo lo que se publica en su página.

Esto es robo de identidad. De hecho, Diams explica que la página, que cuenta con más de 700.000 seguidores, no le pertenece y seguirá abriendo pools de regalos en su nombre.

Un duro golpe para cualquiera que intente hacer el mayor bien posible a su alrededor …

