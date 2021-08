Collares pegados al cachorro de Lady Gaga: “Escasez de dinero” y en la calle pide ayuda

2021 es un largo viaje lleno de peligros para el cachorro de Lady Gaga, Ryan Fisher. Después de que el famoso cantante fuera baleado por traficantes de perros en febrero pasado, se tuvo que extirpar parte de los pulmones del joven. La agresión tiene huellas de él y lo empujó a un retiro espiritual. Pero las vacantes se vuelven a conectar …

Todo empezó el pasado mes de febrero. Ryan Fisher, el perro de Lady Gaga en ese momento, estaba al borde de la muerte. Cuando el cantante pasea tres perros en Hollywood, Un hombre de 30 años recibe un disparo.. Ryan Fisher resultó gravemente herido por heridas de bala y sus atacantes secuestraron a los dos perros de la estrella. Más tarde fue trasladado al hospital para recibir tratamiento. Ya que, Le quitaron los pulmones.

Un agresor del que tiene rastros, no físicos sino mentales. El joven decidió cambiar de opinión y deshacerse de su incómoda comodidad, embarcándose en un viaje por carretera de 6 meses que comenzó en junio pasado, explica.

Estoy en un dilema. No tengo vehículo, no tengo apartamento, no tengo dinero

Un camino lleno de peligros: las cosas no suceden como estaba previsto para Ryan Fisher

Pero, desafortunadamente, no todo salió según lo planeado y Ryan Fisher no comenzó su viaje por carretera. Su coche, al que llamó “Trudeau”, se salió de la carretera de repente, dejando al ex perro de Lady Gaga en una situación inesperada. “Me sentí abandonado”, Dice en sus redes sociales.

No es facil para mi llegar a esto

“Estoy en un callejón sin salida. No tengo vehículo, ni apartamento, me he quedado sin dinero”., El escribe. Ryan Fisher luego decidió pedir ayuda para seguir adelante. Una olla de ataúd Online para solicitar donaciones. El joven explica lo que quiere “Concéntrese en fortalecer su salud emocional y mental“. No hay nada mejor que hacer esto “.Comprar una camioneta, explorar el país y encontrar comunidades que puedan ayudarme a superar este trauma “., El escribe. “Para mí incluye centros de retiro espiritual, programas, curanderos, guías espirituales y creativos. “

Creado hace solo 13 horas, el premio mayor ya muestra $ 3,398 de los $ 40,000 necesarios para ir a la pista de Ragon Fisher. “No es fácil para mí llegar allí” El acepto, “Pero cuando compartes tu vulnerabilidad con los demás, empiezo a darme cuenta de que el cambio ocurre instantáneamente”., Concluye.