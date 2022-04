Coleccionar y cocinar almejas es un arte para el caso Rayonnois Fabrice

S.Sacude la arena, examina las grietas entre las rocas y mira si hay alguna pista. La pesca a pie no se puede mejorar. Requiere olfato, conocimiento y un poco de suerte. Raynois Fabrice Case, Fundador de Digital Media revista de yodo, Un experto en la materia, especializado en pescados y mariscos y todo lo relacionado con la forma de cocinarlos. Tiene sus rincones, sabe cuándo usar sus zapatos y nunca volverá a casa con las manos vacías. Su patio de recreo está en la playa, esta zona de playa, descubierta por las olas, llena de bombas.

“La primera regla es precisa Cumplir con la normativa. No se debe exceder un nivel para cada especie. Por ejemplo, las conchas no pesan más de dos kilogramos. Cuando veo que la gente sale con baldes llenos, se me eriza el pelo. Los recursos deben ser protegidos. Especialmente con este tipo de producto no se puede congelar. Algunas especies también tienen un nivel mínimo de captura. Las tiras están disponibles en casi todas partes ”, dice un paseante frecuente por Galen d’Or Beach o Phone Ons alrededor de La Tremblate.

Curva, nariz en el suelo

«Es como los hongos porcini, cada uno tiene su propio lugar. Sin embargo, no podemos ocultarlo. Sin embargo, las esquinas de la concha ahora son bien conocidas», señala Fabrice.

Los entusiastas miran las olas altas. Cuando la ola se apaga, se activan. Agachados, sus narices están casi en el suelo, y mueven sus uñas o garras para sacar las tejas del barro. Necesitas tener espaldas fuertes y doblar bien las piernas. La pose, repetida a voluntad, deja el cuerpo dolorido.

Si echas sal en la arena, el cuchillo, creyendo que la ola subirá, saldrá solo.

Fabrice Case está buscando algo comestible. Barro, navajas, gallos, delincuentes… sus trucos dan en el blanco. “La pesca de ganado también es un pasatiempo familiar. Los niños son particularmente sensibles a este tipo de valores atípicos. Especialmente cuando el ex pescadero les explica que puedes hacer que los cuchillos se vean agradables y salados. «Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces. Esta es una línea. Si le echas sal, el cuchillo saldrá automáticamente de la arena. Él piensa que es una ola. Sale de su agujero”, explica el mago.

Recetas únicas

El caparazón más fácil de tomar es la cabina. Uno de los menos conocidos es Telin.. Larga y elegante, vive enterrada bajo unos pocos centímetros de arena. «Se encuentra en el fondo de la bahía en la punta española de La Tremblade. Está muy bien para freír en una sartén con aceite de oliva», asegura Roenois. Los interesados, en cambio, desaconsejan las ostras silvestres. Hay riesgos. . Tenemos grandes bancos en Saint-Georges-de-Didonne en la playa de Vallière. Tiene dimensiones astronómicas, pero es importante no comerlo. Cerca de playas densamente pobladas, los mariscos, por ejemplo, pueden contaminarse con aguas residuales que contienen todo tipo de bacterias, pero también virus como el de la hepatitis.

Por lo demás, el caso Fabrice siempre está ahí. Disfruta dibujando tus consejos de cocina. Algunos de ellos son inusuales. «Hay muchas formas de trabajar con almejas. Toma almejas. Se come cruda, pero igual puedes cambiar los sabores», asegura el chef, que sirve una receta con mantequilla de comino y albahaca. Por no hablar del vino blanco. A veces Lo sustituyo por cerveza. También me gusta mezclar dulce y salado. A mí no me molesta añadir fresas a las almejas como racer glam tartar”, advierte. El alquimista marino tiene más de una receta.