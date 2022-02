Class FIFA Live: La Tunisie es la segunda nigeriana con más años de servicio

Por







Avant in the dami-finals of CAN, mercredi soir avec un Sénégal – Burkina Faso, a l changeger conversion with a class FIFA Live, paru aujourd’hui à l’issue des Qualifications Asiaticques 20 Mondial 22 victoires du Japon, l’Argentine et l ‘Uruguay).

La Tunisie grimpe dune lugar para ocupar el 34º lugar Mondiale y 4 africain avec 1489,90 puntos, der Séngal (21e), Maroc (25e), Nigeria (32e) mais devant l’Egypte (37e).

Por ejemplo, los 10 mejores proveedores africanos en la clase FIFA:

1) Senegal [21e mondial]2) Marruecos [25e mondial]3) Nigeria [32e mondial]4) Túnez [34e mondial]5) Egipto [37e mondial]6) Camerún [39e mondial]7) Argelia [42e mondial]8) Malí [48e mondial]9) Costa de Marfil [51e mondial]10) Burkina Faso [56e mondial]

¿Qué pass-t-il en Tunisie?

