Clara Luciani describe su llegada como Marsella a París: “Conflicto de culturas”

Clara Luciani, invitada por Laurent Delahass los domingos por la noche a partir de las 20:30 horas, vino a hablar sobre el lanzamiento de su nuevo disco, Heart, en el que plantea concretamente la ciudad de la que proviene: Marsella.

Así que durante esta entrevista mencionó venir a París, que describe como un verdadero “choque cultural”.

La cantante de 28 años había idealizado enormemente su visita a la capital francesa. “Era tan imaginativo con París, me dije: ‘Quiero ir a la capital, voy a escribir mis canciones en el Caf de Floor, algo que nunca he hecho, ni siquiera pensé’ Ya me tomé un café, tenía una idea sobre París, para mí era una postal “, Él explicó.

También compartió una historia que se quedó grabada en su mente. “Cuando tomé el metro por primera vez, dije ‘hola’ y después de eso, me di cuenta de que no estaba en los hábitos de los fariseos”., Él explicó. Laurent Delahouse volvió a preguntar: “¿Nos saludamos en el autobús en Marsella?”

“No sé, creo que estamos un poco más … No quiero decir ‘bienvenidos’ sin lastimar a los parisinos, pero cálido”. , Clara Luciani, respondió con tacto.