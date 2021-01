Citroen AMI: es realmente poderoso

Las fotos del Citro Amn Ami muy dañado, publicadas en Facebook, demuestran que el quad es particularmente poderoso. Sin conocer las causas exactas que llevaron al 100% del choque al pequeño vehículo eléctrico, intentemos entender qué sucedió.

Imagínate esto Citroen Un amigo de su banda izquierda y víctima de un choque por la espalda apareció ayer en la red social de Mark Zuckerberg. Desde la publicación en El sitio de redes sociales FacebookEl accidente ocurrió temprano en la mañana y la hierba congelada en las fotos es prueba de ello.

El padre explica que su hijo fue víctima de un accidente conduciendo un Citron Ami: “Lo golpearon por detrás a una velocidad de 110 km / h. Imagínese el impacto”. Es cierto que esto es sorprendente, por no decir incorrecto, por dos razones. El primero está relacionado con el símbolo de la autopista porque está prohibido conducir un quad en una autopista y en una carretera de circunvalación. Nuestro segundo argumento, que puede probar claramente que el choque no ocurrió a una velocidad de 110 km / h, está representado por imágenes. De hecho, una descarga tan rápida podría causar más daño. Tenga en cuenta que el mensaje que editó en Facebook aparece al final del artículo.

En cualquier caso, la zaga del Citroën Ami resistió el choque por completo, permitiendo a su joven piloto salir, afortunadamente, sin muchas lesiones: “Salió con dolor de cuello, múltiples heridas después de las ventanas rotas”.

Aún gracias a las fotos del choque, podemos ver que el parachoques, la luneta trasera se retrajo lógicamente después de la colisión, pero en cuanto al resto, a excepción del eje trasero ligeramente dañado, el chasis Ami ha resistido bien. Como tal, sus paneles de PVC no revelan ninguna deformación en los laterales.

Recuerda que Citroën Ami, con un peso en vacío de 485 kg, se puede alcanzar a partir de los 14 años, pasando el BSR, que equivale a la licencia AM. Con una potencia eléctrica de 6 kW, el Ami está limitado a 45 km / h. Este último dato puede suponer un riesgo porque en ocasiones es difícil comprender la velocidad a la que se está desarrollando este tipo de vehículos. Además, esta es una experiencia real, recientemente nos encontramos con amigos en nuestro camino, parece que los conductores jóvenes realmente no conocen las reglas básicas que rigen el tráfico … El debate comenzó después de que la ciudad se intensificara teniendo scooters eléctricos … etc.

Por último, deseamos una recuperación al joven piloto que lo está haciendo muy bien, una vez más, gracias a la fuerza de su amigo. Este último parece comenzar con fuerza en términos de un descuento A pesar de algunos pequeños contratiempos notados por los compradores (problemas de sellado, atascos de puertas), el quad se comercializa, por supuesto, dentro de la red Citroën, pero también en Fnac y Darty.

Fotos: Facebook y Citroën