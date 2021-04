Cita en 100 días

Competición olímpica de fútbol masculino

La selección femenina francesa no ganó su boleto, y la selección olímpica francesa, dirigida por Sylvain Ripol, fue la única representante en la competición de fútbol de estos juegos. Los Blues tendrán el honor de hacer su primera aparición desde los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 (cuartos de final), gracias a ser semifinalista en el Campeonato de Europa Sub-21 de 2019. Comenzarán la aventura frente a los demás atletas de la delegación francesa a partir del jueves 22 de julio para el primer día de la fase de grupos (ver tabla a continuación). Celebrado en seis ciudades de Japón, el torneo reúne a dieciséis equipos. El sorteo de los equipos tendrá lugar el miércoles 21 de abril a las 11:00 am en la sede de la FIFA en Zúrich. Para este partido, el entrenador debe tener una lista de 18 jugadores (+4 de reserva) nacidos a partir del 1 de enero de 1997. Es probable que llame a tres elementos que no cumplen con este límite de edad.