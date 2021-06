Cientos de exjugadores protestan contra el “fraude”

Soldados retirados y simpatizantes de la candidata presidencial Keiko Fujimori realizaron una protesta el 22 de junio de 2021 en Lima, Perú, contra el candidato socialista, Punta Pedro Castillo. Lea el letrero “Contigo, Perú”. SEBASTIAN CASTANEDA / REUTERS

Cientos de veteranos protestaron en apoyo de la candidata de derecha Keiko Fujimori en la capital peruana, Lima, el martes (22 de junio). Trucos Considerado durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, aún no se conocen sus resultados oficiales.

“Queremos la verdad, la queremos [l’autorité électorale] Examina todas las apelaciones presentadas “, Dijo el general retirado Fernando Ordos en un mitin en la capital, donde los manifestantes portaban banderas y símbolos peruanos con consignas anticomunistas.

Muchos exjugadores vestían sus uniformes, a veces con boina o zafiro, señalaron los reporteros de la Agence France-Presse (AFP).

“El comunismo no puede entrar en este país. Somos un país rico con desigualdades, tenemos que trabajar para solucionarlas, pero no así ”.Dijo a la AFP el ex capitán del barco Jorge del Aquila.

Estudio de apelaciones

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio, los manifestantes aceptaron las acusaciones de fraude del popular candidato populista de derecha Keiko Fujimori. Tras contar todos los votos, el candidato de extrema izquierda, el maestro y sindicalista Pedro Castillo, lidera la segunda vuelta con el 50,12% de los votos, unos 44.000 más que su rival.

El Consejo Nacional de Arbitraje Electoral (JNE) sigue examinando los recursos interpuestos por los candidatos para dar a conocer los resultados.

El Consejo Nacional de Arbitraje Electoral (JNE) sigue examinando los recursos interpuestos por los candidatos para dar a conocer los resultados. METROMe Fujimori exigió la invalidación de decenas de miles de votos. Al final de la encuesta, la Misión de Seguimiento Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó para la votación. “Positivo”, Sin “Abusos graves”. El martes, Violeta Bermudas, presidenta del gabinete y número dos del gobierno, recordó los resultados de la misión de la OEA y reiteró que la votación fue transparente. “Sin evidencia de fraude”.

Señor.

Señor. La idea de la protesta se difundió en las redes sociales luego de que el presidente interino peruano Francisco Sagasti condenó enérgicamente el llamado al ejército por parte de ex militares para evitar que Castillo fuera declarado presidente. “Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces (…) Este grupo de individuos (…) Considera que se puede alentar al alto mando del ejército, la fuerza aérea y la marina a violar el estado de derecho ”., Dijo el Sr. Chagasti, que no es candidato. Varios funcionarios retirados describieron la declaración como un apoyo oculto al candidato de extrema izquierda.