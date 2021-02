Chismes sobre Castlevania y Metal Gear Solid: Konami quiere crear nuevos juegos con estudios al aire libre

Primero Metal Gear Solid V: Phantom Pain Y la partida de Hideo Kojima, Gonami Ha perdido su magnetismo. Editorial basada en su serie desde 2015 Pro Evolution Soccer, Pequeños proyectos como Super Bomberman R. Y ¡U-G-O! El legado de ToolistO paquetes de juegos retro. Los jugadores ahora esperan que la compañía revoque sus fuertes licencias, y esto es exactamente lo que sucederá. Colina silenciosa, Por quien se anunciaron los últimos rumores VGC Reporte Dos proyectos en desarrollo.



El periodista Andy Robinson actualizó sus artículos con otra información interesante de sus fuentes. Según ellos, Gonami A raíz de los fracasos, se volverá cada vez más reacio a llevar a sus principales propietarios a la vanguardia del escenario con sus estudios internos. Metal Gear Survive Y Contra: Cuerpo de Roca. El esta actualmente buscando Cree más juegos con socios externos y “planea trabajar en Castlevania y Metal Gear Solid Games a través de empresas de subcontratación”..



Solo será un proyecto que aún no se ha implementado, no se ha seleccionado ningún estudio en este momento, y este nuevo y más imaginativo lanzamiento Fuerte Y M.G.S. No sucederá hasta dentro de unos años. Pero si eso es cierto, al menos asegure a los fanáticos que estos compañeros de culto terminarán en el olvido. Sin embargo, no tenemos derecho a confirmar estos ruidos en los pasillos …

