El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo el año pasado sobre millonarios como él. “Si hace ciertas cosas, obtendrá los beneficios. Pero a veces el dinero recaudado no se puede explicar con lógica ‘, dijo al personal de Facebook. Empresas como Facebook se han extendido como la pólvora y se han convertido en imperios virtuales. Pero el crecimiento desenfrenado de las empresas de tecnología es ahora un dolor de cabeza para muchos países. Estados Unidos está indignado por el monopolio de empresas de tecnología como Google y Facebook, que alguna vez fueron aclamadas como el orgullo de las naciones. Muchos políticos exigen ahora que se tomen medidas drásticas contra ellos.

Eso es lo que pasa con Estados Unidos. Pero ahora se escucha que China está lista para seguir los pasos de Estados Unidos: China ha convocado a representantes de Alibaba y su filial Ant Group. Ambas empresas son los pilares gemelos del crecimiento del multimillonario Jack Ma. El vasto imperio empresarial de mayo abarca desde el comercio electrónico hasta las redes sociales. Según fuentes chinas, el Partido Comunista Chino ahora está usando la espada para reprimir todo esto.

El impacto de estas empresas en Internet ha llevado a China a ir en su contra. El mes pasado, China introdujo una ley antimonopolio. Se conoce como un intento de construir negocios que han estado funcionando durante tanto tiempo. China dice que planea cortar empresas, incluidas Alibaba y su rival Tencent, que se dice que son los pilares del crecimiento económico y la prosperidad de China y los músculos de construcción de la tecnología avanzada del país. Se dice que estas empresas operan de una manera que afecta la vida diaria de millones de chinos. Una vez se describió a las empresas de Maine como una empresa que había crecido sin remedio. Pero el gobierno dice que no quiere una empresa así, pero cree que las empresas pequeñas y bien escuchadas son suficientes.





La administración estatal para la regulación del mercado, el grupo antimonopolio más importante de China, está investigando actualmente el dominio de Alibaba. Sin embargo, no se han dado a conocer detalles sobre el rumbo de la investigación. El Banco Central de China y otros solicitarán al Grupo Ant para anunciar sus nuevas reglas estrictas. Se espera que esto desacelere el crecimiento de Ant Group, la compañía de servicios financieros en línea más grande de China. A través de su cuenta de WeChat, Ant Group ha declarado un estricto cumplimiento de todas las reglas. La compañía dice que ahora está desapareciendo porque no se le permitió emitir acciones de oferta pública el mes pasado. Hay indicios de que China puede haber pedido a Mayo que no abandone el país en diciembre. Pero se le pide a Maya que no sea aplastada como persona. Pero sus denuncias públicas son una señal de la creciente frustración de China con su creciente imperio tecnológico. Esto se aplica no solo a mayo, sino también a otras empresas de tecnología. Ahora se argumenta que tales empresas representan una amenaza para el poder del presidente chino y la seguridad económica del país.

Las acciones de Alibaba cayeron un 8 por ciento en el mercado de Hong Kong debido a una serie de movimientos. Tencent también sufrió pérdidas. El proveedor de servicios de Internet Recovery cayó un 2,6 por ciento. Softbank, el mayor accionista de Alibaba en el mercado de Tokio, cayó un 1,7 por ciento. Esta caída será de miles de millones de dólares para todas las empresas. Mientras tanto, Alibaba dijo que cooperaría plenamente con todas las investigaciones.

Pero los inversores se muestran escépticos acerca de hasta dónde llegará Pekín contra Alibaba y otras empresas. El liderazgo político de China no reveló lo que tenían en mente. Alibaba y Tencent han crecido sin competidores en el sistema web del país. El país ha creado empresas como Google y Facebook fuera de sus fronteras. Pero ahora sus raíces están por todas partes. Controlan todo, desde startups hasta inteligencia artificial y pagos digitales. Muchas empresas que surgieron más tarde crecieron y crecieron bajo ellos. Hay algunas excepciones, como Fight Dance, el propietario de la controvertida aplicación para compartir videos Dictok.





¿Que sigue?

Todo el mundo se pregunta cómo interpretará China la ley antimonopolio. Hay muchas posibilidades. Inicialmente, la multa se puede cerrar y uno puede dejarse intacto. O al igual que Estados Unidos quiere hacer contra Google y Facebook (el poder de campaña de estas empresas no es necesario), podría dividir a los gigantes en empresas más pequeñas. Algunos analistas dicen que esto puede deberse a una represión real. China, Estados Unidos y China se han dado cuenta de que las empresas que buscan romper con los competidores en todos los sectores representan una amenaza para cualquier país. Las agencias oficiales de Beijing dicen que es probable que tome una acción concertada contra las empresas de tecnología. Esta es una señal de que los gigantes de Internet están en problemas. No hay nada que el Partido Comunista Chino no quiera controlar. Dice que Beijing hará más esfuerzos para recuperar lo que parece estar fuera de su control. El People’s Daily, la portada del Partido Comunista, también afirma que su máxima prioridad es acabar con los monopolios. El diario dice que es urgente acabar con los monopolios. El artículo también señala que las empresas han crecido “fuera de control”.

