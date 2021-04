¿Chadwick Boseman ganó un Oscar? Su familia responde – Actus Cine

Anthony Hopkins ganó el Oscar al Mejor Actor en la ceremonia del domingo pasado. Si algún Chadwick Boseman fue “perseguido” por la academia, la familia del difunto comediante indica que no resultó herido.

En la ceremonia número 93 del domingo 25 de abril, Chadwick Bosman no recibió un Oscar al Mejor Actor, pero murió luego de recibir el Globo de Oro y el premio Critics ‘Choice Movie Award al Mejor Actor por su papel en The Blues of Ma Rainy.

Anthony Hopkins (que ya ganó el premio BAFTA al mejor actor) recibió la estatua por su papel en El padre de Florian Zeller. Aunque muchos fanáticos y celebridades, incluida la modelo Winnie Harlow, encuentran “una locura” ser “acosados” por la Academia Boseman y no ganar un premio, la familia del comediante ha roto una declaración al sitio. TMZ.













Derrick Boseman, hermano del fallecido artista de Black Panther, ha dejado claro que no tiene reparos en que su hermano no reciba el Oscar. Agrega que todos los actores nombrados son excelentes y merecedores del premio, y que la familia no se ha arrepentido.