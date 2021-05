Celine Dion comparte cómo ve su vida amorosa en el futuro

Está rodeada de su familia, que creó junto a su difunto esposo y tiene muchos deberes profesionales en los próximos meses. Es por eso que Celine Dion dice que no está priorizando su vida amorosa en este momento, revelando muy claramente este lunes en “The Today Show”: “No estoy pensando en una relación romántica en este momento, me volveré a enamorar”.

La artista de 53 años estuvo casada durante 22 años con su mánager Renee Angel, quien se convirtió en su mánager, antes de morir de cáncer de garganta en 2016.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de volver a encontrar el amor, Celine Dion dijo con escepticismo: “No lo sé. No sé nada”.

Y crea: “En este momento, el amor está mucho en mi vida, a través de mis hijos y en mi vida diaria”, Menciona tres hijos que comparte con Rene.

Celine Dion es la madre de Rene-Charles, de 20 años, y los gemelos Nelson y Eddie, de 10. “¿Debo decir que esto (enamorarse) nunca volverá a suceder? No lo sé. No lo sé”. Añadió que todavía perdió la oportunidad de una potencial aventura amorosa.

La cantante habla sobre el amor inmortal que siente ante su difunto esposo, el lunes no es la excepción.

“Perdí a mi esposo, perdí a mis hijos, perdí a mi padre, realmente uno”, Canadienses de confianza. “Todavía tengo la impresión de que Ren ே me dio tanto durante tantos años”, Ella continuó.

“Miro a mis hijos, los miro, vivimos con él, siempre vivimos con él. Él es parte de nuestras vidas todos los días, así que tengo que decir que me siento muy fuerte”.

La estrella de My Heart Will Go On también anunció hace unos días de su próxima aventura, una nueva residencia y un espectáculo en Las Vegas. Esta nueva aventura comenzará en el escenario de Resorts World Las Vegas el 5 de noviembre de 2021.