Caso Abigail: Indignada Juana Viole describe decisión tomada en La Noce de Mirta contra Santiago del Estero

Tal vez Abigail jimenez, Que es una niña de 12 años Las autoridades lo detuvieron en la frontera de Santiago del Estro Cuando regresó a casa del tratamiento contra el cáncer en Dukuman, Conmocionó a todo el país, incluido En el campo de Juana.











Presentador interino La noche de mirta Estaba enojado por la actuación de la policía, que bloqueó el paso de la niña, pero por la reacción de los oficiales y oficiales provinciales. Field no solo reveló que el caso fue creado para él, sino que también dijo que lo sacaron de donde se hizo el programa. Rio Hondo decide crear un espacio publicitario que se aireará regularmente en aguas termales.







“Quiero que expongamos nuestro pensamiento sobre lo que le pasó a Abigail. Me parece que esto habla de una gran inhumanidad. No entiendo las políticas provinciales o nacionales cuando surgen estas situaciones”, dijo Juana mientras se sentaba a la mesa.





Resumió lo sucedido con la niña y sus padres y expresó su enojo por la actitud de los oficiales de conducción. “No tenía un pase para pasar, no esperó 20 minutos, dijeron que no caminó 5km … ¡Está bien si camina 5km o 70m! La tomó porque no permitió que su hija lo tomara, es indignante. ¿De quién es la lógica?” No entra en el corazón ni en el intelecto ”, dijo antes de ofrecer la palabra a sus invitados.

“No entiendo, es algo que me da mucha rabia. En lugar de crear una m gulpa, el gobierno provincial quiere empañar al padre”, dijo, descontento con la actitud de las autoridades. “Se llenan la boca de discursos, palabras complejas y complicadas, pero lo que realmente importa es que la mujer regresó a casa después de hacer todo ese tratamiento”.





Viole también abrió fuego contra el gobierno nacional. “Espero que el presidente no haya dicho ahora que desconoce el caso, como hizo en su momento, ignorando a Solange”, dijo. Un descanso tan largo, Una joven de 35 años de Córdoba que luchaba contra el cáncer de mama en Córdoba Un control policial no le permitió disparar a su padre.

Finalmente, Field revela la difícil decisión que tomaron desde la producción después de lo que sucedió con Abigail. “Necesitamos dejar claro que tenemos una guía publicitaria para las aguas termales de Santiago del Estro en este proyecto, pero Lo planteamos porque era realmente inaceptable e inaceptable lo que pasó ”, dijo Driver. “Como madre, me llena de tristeza y dolor. Frente al llanto de un niño en esa situación, no hay DNU, no hay ley, nada que superar”.





